01 августа 2018 года

Сахалинская область готовится к работе по новым договорам

Продолжается работа по заключению на новый срок договоров о закреплении доли квоты. Участие в процессе принимают и региональные власти. Агентство по рыболовству Сахалинской области организовало консультационную поддержку предприятий.

Работа по закреплению на новый срок долей квот вылова переходит в завершающую стадию. По новому законодательству, вместо привычного разделения на промышленные и прибрежные квоты будет использоваться понятие единой квоты вылова в морских водах. Пользователь сам будет ежегодно определять, в каком режиме осваивать эти объемы – промышленного или прибрежного рыболовства.

В связи с этим потребовалась сверить информацию о договорах, которые в свое время заключались на региональном уровне, с данными федерального центра. Агентство по рыболовству Сахалинской области также приняло участие в этой работе, сообщил Fishnews руководитель ведомства Андрей Горничных. «Прослеживались все цепочки реорганизаций: с кем заключался договор и за кем сейчас числится доля», - отметил он.

На заседаниях созданной Росрыболовством комиссии по распределению и закреплению долей квот присутствовал заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов. Областное агентство также организовало информационную поддержку предприятий, в том числе в рамках сотрудничества с отраслевыми объединениями.

В июле Федеральное агентство по рыболовству опубликовало протокол по итогам расчета долей квот вылова в Дальневосточном бассейне. «Агентство обратилось к пользователям с просьбой оперативно сообщить о возникающих в связи с этим вопросах», - рассказал Андрей Горничных. Регион заинтересован в том, чтобы островные предприятия успешно в рамках законодательства перезаключили договоры на новый срок, подчеркнул он.

Fishnews