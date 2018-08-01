Якутские озера распределят между аквафермерами
Ленское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион 36 рыбоводных участков в Республике Саха (Якутии). Заявки принимаются до 20 августа, аукцион пройдет 5 сентября в Якутске.
Все лоты аукциона представляют собой озера площадью от 2 га до 428 га на территории Намского, Вилюйского, Кобяйского, Усть-Янского, Ленского и Томпонского районов, а также города Якутск. Как сообщает корреспондент Fishnews, на этих РВУ предлагается выращивать муксуна, пелядь, чира, ряпушку сибирскую, карася, щуку.
Участки будут предоставлены победителям торгов на 25 лет на условиях совместного водопользования.
Fishnews