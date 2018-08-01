01 августа 2018 года

Якутские озера распределят между аквафермерами

Ленское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион 36 рыбоводных участков в Республике Саха (Якутии). Заявки принимаются до 20 августа, аукцион пройдет 5 сентября в Якутске.

Все лоты аукциона представляют собой озера площадью от 2 га до 428 га на территории Намского, Вилюйского, Кобяйского, Усть-Янского, Ленского и Томпонского районов, а также города Якутск. Как сообщает корреспондент Fishnews, на этих РВУ предлагается выращивать муксуна, пелядь, чира, ряпушку сибирскую, карася, щуку.

Участки будут предоставлены победителям торгов на 25 лет на условиях совместного водопользования.

Fishnews