03 августа 2018 года

«Сероглазка»: большие планы камчатского терминала

За 2016 г. через грузовой терминал «Сероглазка» на Камчатке прошло около 30 тыс. тонн рыбной продукции, за прошлый год – уже порядка 40 тыс. тонн. На предприятии сразу же подчеркнули: для обслуживания судов решено использовать самые передовые технологии.

Грузовой терминал «Сероглазка» расположен в одноименной бухте в акватории Петропавловска-Камчатского. Предприятие создали на базе структурного подразделения «База Флота» известной рыбодобывающей компании «Акрос». Сейчас это часть холдинга «Норебо» – обширной структуры, которая объединяет рыбодобывающие компании Северо-Западного и Дальневосточного регионов, торговые компании, предприятия в сфере рыбопереработки и береговой инфраструктуры.

Все начиналось с отправки клиенту двух контейнеров. Постепенно интерес к новым услугам рос: если за 2016 г. через терминал прошло около 30 тыс. тонн рыбной продукции, то за прошлый год – порядка 40 тыс. тонн.

«В наших планах создать второй по объемам перевалки контейнерных грузов порт на Камчатке, – рассказал генеральный директор ООО «Терминал «Сероглазка» Владимир Вальтер. – В перспективе компания планирует создать альтернативу приморским портам. Основными направлениями деятельности транспортно-логистического центра будут хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов, контейнеров, а также комплексное обслуживание промысловых судов, в том числе их подготовка к рейсу, снабжение, бункеровка, судоремонт». На предприятии сразу же подчеркнули: для обслуживания судов планируется использовать самые передовые технологии.

Работа ведется совместно с мировым лидером в сфере контейнерных перевозок – компанией Maersk, а также транспортно-экспедиторской компанией «Камчатка-Лайнс». Налаживается сотрудничество с группой FESCO.

Ни много ни мало 20 рыбопромысловых судов – столько находилось на обслуживании терминала, когда там побывал корреспондент «Fishnews – Новости рыболовства». Сюда приходит флот не только группы «Норебо», но и других дальневосточных рыбопромышленных компаний – «Доброфлот», «Сокра», «Сигма Марин Технолоджи», «Океанрыбфлот», «Восточный берег», «Дельфин», «Тымлатский рыбокомбинат» и т.д. В промысловых районах, прилегающих к Камчатскому краю, добывается большое количество рыбы и морепродуктов, здесь идут основные путины, поэтому немало предприятий интересует возможность доставлять продукцию через Камчатку. Минтай, сельдь, краб, треска – самые разные объекты промысла проходят через терминал.

Терминал «Сероглазка» полностью организует перевозку от добывающей компании до покупателя, трейдеры в этом случае вообще исключаются из общей цепочки. При этом используется оформление товара «под ключ»: организуется работа группы из представителей таможни, ветеринарной службы, портовых властей, пограничных органов. Холодильник и причальные сооружения терминала включены в постоянную зону таможенного контроля.

Из Петропавловска-Камчатского судно с контейнерами (их количество может доходить до 90) отправляется во Владивосток или в порт Восточный. Но также компания уже опробовала схему доставки продукции на экспорт без промежуточных пунктов в Приморском крае.

«В августе мы сработали напрямую: судно компании Maersk прибыло в Петропавловск-Камчатский, здесь на него погрузили порядка 150 контейнеров с рыбопродукцией, закрыли границу, и судно ушло в Пусан», – рассказал заместитель генерального директора ООО «Терминал «Сероглазка» Александр Долгов.

Как отмечают в компании, экономия транзитного времени на плече через Камчатку, если сравнивать с плечом Владивосток – Пусан, в среднем составит шесть-семь дней. «Сероглазка» намерена развивать такие услуги.

В целом доставка осуществляется в порты Европы, Азии, Соединенных Штатов – любой порт, который заинтересует клиента.

Занимается компания и поставками на российский рынок: сначала груз в контейнерах доставляется морским путем до Владивостока, затем по железной дороге до места назначения. При этом налажено сотрудничество с операторами подвижного состава, которые дорожат своей репутацией и следят за качеством услуг.

К осени планируется ввести холодильный комплекс на 7 тыс. тонн, в дальнейшем холодильные мощности планируется увеличить до 15 тыс. тонн.

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