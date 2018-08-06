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Телецкое озеро. Фото пресс-службы правительства Республики Алтай

«Жемчужину» Алтая сохранят и благоустроят

Правительство РФ решило выделить первый транш – 104,5 млн рублей – на оздоровление Телецкого озера в Республике Алтай, еще 5,5 млн рублей направят из регионального бюджета. Деньги пойдут на благоустройство набережных в селах Иогач и Артыбаш.

Телецкое озеро входит в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в составе комплексного объекта «Золотые горы Алтая». В соответствии с посланием президента от 1 декабря 2016 г. и «майским» указом главы государства разработан приоритетный проект, направленный на сохранение, предотвращение загрязнения и экологическое развитие этого природного объекта.

На заседании 3 августа Правительство РФ приняло проект распоряжения о выделении финансирования на реализацию проекта оздоровления озера – 104,5 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что эти средства из резервного фонда правительства пойдут на благоустройство набережных в двух селах Республики Алтай.

«Но это лишь первый этап, - обратил внимание глава кабмина. - Предстоит еще много работы. Вопросы, которые касаются оздоровления Телецкого озера – а это, действительно, жемчужина и Республики Алтай, и вообще всей нашей страны, – мы будем решать в рамках национального проекта «Экология».

По информации правительства Республики Алтай, из регионального бюджета на оздоровление Телецкого озера будет выделено еще 5,5 млн рублей. Набережные благоустроят в селах Иогач и Артыбаш Турочакского района – примерно 1 км береговой акватории.

В дальнейшем планируется строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и скважин, системы водоотведения и очистки ливневых стоков в селах Артыбаш и Иогач, а также полигона твердых коммунальных отходов в Турочакском районе.

Fishnews

  • Телецкое озеро. Фото пресс-службы правительства Республики Алтай
  • Заседание Правительства. Фото пресс-службы кабмина
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