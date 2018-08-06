06 августа 2018 года

Стримеры помогают ярусникам беречь птиц

WWF России подтвердил эффективность работы стримерных линий. Использование этих тросов с яркими лентами позволило членам Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» значительно уменьшить случайную гибель птиц при добыче рыбы.

В течение четырех месяцев наблюдатель от WWF России собирал информацию об уровне прилова морских птиц на промысле трески и палтуса. Работал специалист на ярусолове «Глория». Рейс проходил в нескольких подзонах - как в Охотском море, так и в тихоокеанских водах.

Согласно предоставленному отчету, всего судно выполнило 351 постановку донного яруса. Постановка порядков всегда сопровождалась использованием одиночной стримерной линии для отпугивания морских птиц. Наблюдатель регистрировал состав уловов на выборке 84 порядков. Всего зафиксировано попадание на крючки 35 птиц. Из них – ни одного представителя видов, занесенных в Красную книгу, сообщили в пресс-службе природоохранной организации.

«Тридцать пять птиц за четыре месяца – это очень низкий показатель. Такой результат доказывает высокую эффективность использования даже одинарной стримерной линии», - подчеркнул координатор программы по устойчивому морскому рыболовству Камчатского отделения WWF России Сергей Коростелев.

«Важно, что наблюдатель работал не на одном из камчатских судов, чью деятельность на промысле мы неоднократно анализировали, а на судне из Приморского края. Ранее наблюдатели от WWF России в Дальневосточном регионе проводили работу исключительно на ярусоловах, приписанных к порту Петропавловска-Камчатского. Как выяснилось, стримерные линии используются и за пределами полуострова и дают неизменно высокий результат», - отметил директор Камчатского / Берингийского экорегионального офиса организации Сергей Рафанов.

Сейчас стримерные линии на добровольных началах используют компании – члены Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел», которые заинтересованы в прохождении сертификации по стандартам Морского попечительского совета (MSC).

«С 2016 года на всех судах ассоциации применение стримерных линий стало обязательным. Они показали высокую эффективность, что было подтверждено работающими на судах наблюдателями, в том числе специалистами-орнитологами», - рассказала Fishnews руководитель проектов по совершенствованию рыболовства АЯП Татьяна Шулежко.

Она подчеркнула, что изначально на ярусном лове прилов птиц, хватающих наживку, являлся проблемой номер один. За рубежом уже имелись разработки различных методов для отпугивания птиц от ярусов, и в сотрудничестве с WWF России ассоциация опробовала один из наиболее успешных - стримерные линии. Исследования эффективности этого метода, проведенные на судах АЯП в 2014-2016 гг., показали очень хороший результат.

«Стримерные линии не обязательно заказывать за границей, их можно изготавливать из подручных материалов, - обратила внимание Татьяна Шулежко. - Обходятся они недорого, а эффект дают значительный: как с природоохранной точки зрения, так и с позиций повышения эффективности промысла вследствие сохранения наживы. Проблему прилова птиц стримеры решают на 99%».

Fishnews