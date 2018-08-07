07 августа 2018 года

Россия официально присоединилась к соглашению о маркировке

Российская Федерация ратифицировала соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Документ определяет общие правила работы системы маркирования в рамках ЕАЭС.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий ратификацию Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Договор был одобрен 2 февраля 2018 г. в Алма-Ате. Цель соглашения – обеспечить законный оборот товаров в рамках союза, защитить права потребителей, сообщает корреспондент Fishnews.

«Какие именно товары попадут под действие Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации, будет решено позже. При этом страны и в дальнейшем смогут запускать инициативы по введению национальной маркировки, но после совместного рассмотрения таких инициатив всеми государствами ЕАЭС», – комментировали подписание соглашения в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Напомним, что в апреле Правительство России утвердило модель функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в РФ. Как заявляют власти, маркирование поможет в защите рынка от нелегальной продукции. При этом в качестве одного из базовых принципов заявлена минимизация затрат участников оборота товаров.

Fishnews