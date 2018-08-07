07 августа 2018 года

Камчатка обновляет лососевый рекорд

Рыбопромышленники Камчатского края уже добыли более 250 тыс. тонн тихоокеанских лососей. У западного побережья полуострова суточный вылов идущей на нерест горбуши превышает 10 тыс. тонн.

Активная добыча идет в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«С начала путины в прибрежных водах Камчатки добыты 197 тыс. тонн горбуши, из них на западе – более 91 тыс. тонн. Общий объем вылова тихоокеанских лососей по состоянию на 6 августа составляет 250,2 тыс. тонн, это на 10 тыс. тонн больше, чем за весь период лососевой путины 2017 года. Напомню, тогда было добыто порядка 240 тыс. тонн рыбы», – прокомментировал заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын.

За время путины на полуострове ВНИРО уже несколько раз корректировал объем вылова. Прогнозируется, что рыбопромышленники региона смогут добыть 364 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

Fishnews