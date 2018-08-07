Новости
В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

За последние полтора года в правовом регулировании традиционного рыболовства произошли значительные изменения, отмечают в Управлении Генпрокуратуры в ДФО.

С этого года водные биоресурсы для традиционного рыболовства КМНС будут предоставляться в пользование по-новому. Управление Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе в статье для Fishnews обобщило последние изменения в законодательстве о традиционном рыболовстве.

«Согласно вступившим в силу с 1 апреля 2018 года дополнениям статьи 31 федерального закона № 166, квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности КМНС распределяются органами исполнительной власти субъектов Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации», – обращает внимание прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Управления Генпрокуратуры в ДФО Татьяна Верхотурова.

Такой порядок прописан в постановлении Правительства России от 5 мая 2018 г. № 558. «Распределение квот для традиционного рыболовства осуществляется между лицами, относящимися к КМНС, и их общинами в отношении водных биоресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается. Такой принцип распределения будет применяться уже в этом году», – напоминает представительница ведомства.

Распределить общий допустимый улов по видам квот на 2019 г. Росрыболовство должно до 5 декабря текущего года. Только после этого в субъектах Федерации будет производиться распределение квот добычи ВБР для традиционного рыболовства, завершиться оно должно до 31 декабря 2018 г.

«Заявки на предоставление водных биоресурсов в пользование для осуществления традиционного рыболовства подаются до 1 сентября года, предшествующего году осуществления рыболовства, в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ. Формы таких заявок утверждаются этими же органами», – отмечает Татьяна Верхотурова.

Она обратила внимание, что заявки могут быть поданы в уполномоченные органы исполнительной власти лично или направлены почтовой связью (заказным почтовым отправлением) либо в форме электронного документа. При этом они должны быть подписаны самим лицом, относящимся к коренным малочисленным народам, либо его уполномоченным представителем. Заявки общин подписываются председателем правления (совета) общины или лицом, уполномоченным на подписание заявки, и заверяются печатью общины.

Главное нововведение – уполномоченные органы регионов получили право снижать указанные в заявках объемы, если общая сумма объемов запрошенного во всех заявках соответствующего водного биоресурса превышает квоту для традиционного рыболовства, выделенную субъекту Федерации. В этом случае должна использоваться утвержденная Правительством России формула.

«Аналогичное право корректировки запрошенных в заявках на традиционное рыболовство объемов водных биоресурсов с 2018 года предоставлено территориальным органам Росрыболовства. Они принимают решения по заявкам лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, и их общин в отношении водных биоресурсов внутренних морских вод Российской Федерации, территориального моря РФ, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, а также анадромных видов рыб», – рассказала представительница управления Генпрокуратуры.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

НазадМетки: правительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Заявительной кампанией в целом довольны

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

Член Совета Федерации от Приморского края

Людмила ТАЛАБАЕВА

Отрасли уделяется большое внимание

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55 Сергей БАРАБАНОВ

Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55

Сергей БАРАБАНОВ

История учит ценить людей и ресурс

Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ

ЛИ Янь

Moon Tech – холод иного уровня

Генеральный директор ООО «Дальрефтранс» Антон БАЖЕНОВ

Генеральный директор ООО «Дальрефтранс»

Антон БАЖЕНОВ

«Дальрефтранс» выходит на прямой диалог с рыбаками

Генеральный директор ООО «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Генеральный директор ООО «Витязь-Авто»

Алекс РАМАНАУСКАС

Держим курс на развитие глубокой переработки

Все интервью

Личное мнение

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, вице-президент ВАРПЭ Владимир ГРИГОРЬЕВ

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, вице-президент ВАРПЭ

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Для пограничников нет различий между транспортными и рыболовными судами

Заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» по международным вопросам и связям с общественностью

Сергей СЕННИКОВ

Поправка в программу инвестквот изменит условия конкуренции

Все материалы

Крупным планом

В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

«Сероглазка»: большие планы камчатского терминала

«Сероглазка»: большие планы камчатского терминала

«Дальрефтранс»: 20 лет в авангарде отрасли

«Дальрефтранс»: 20 лет в авангарде отрасли

К траулерам «Рыболовецкой компании “Вирма”» добавятся два ярусолова российской постройки

Илья РАКОВСКИЙ: Инвестквоты позволят Карелии громко заявить о себе

Все материалы

События

На «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для карельского рыболовного флота

Карельский флот пополнят новые ярусоловы

В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.