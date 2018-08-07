07 августа 2018 года

В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

За последние полтора года в правовом регулировании традиционного рыболовства произошли значительные изменения, отмечают в Управлении Генпрокуратуры в ДФО.

С этого года водные биоресурсы для традиционного рыболовства КМНС будут предоставляться в пользование по-новому. Управление Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе в статье для Fishnews обобщило последние изменения в законодательстве о традиционном рыболовстве.

«Согласно вступившим в силу с 1 апреля 2018 года дополнениям статьи 31 федерального закона № 166, квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности КМНС распределяются органами исполнительной власти субъектов Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации», – обращает внимание прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства Управления Генпрокуратуры в ДФО Татьяна Верхотурова.

Такой порядок прописан в постановлении Правительства России от 5 мая 2018 г. № 558. «Распределение квот для традиционного рыболовства осуществляется между лицами, относящимися к КМНС, и их общинами в отношении водных биоресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается. Такой принцип распределения будет применяться уже в этом году», – напоминает представительница ведомства.

Распределить общий допустимый улов по видам квот на 2019 г. Росрыболовство должно до 5 декабря текущего года. Только после этого в субъектах Федерации будет производиться распределение квот добычи ВБР для традиционного рыболовства, завершиться оно должно до 31 декабря 2018 г.

«Заявки на предоставление водных биоресурсов в пользование для осуществления традиционного рыболовства подаются до 1 сентября года, предшествующего году осуществления рыболовства, в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ. Формы таких заявок утверждаются этими же органами», – отмечает Татьяна Верхотурова.

Она обратила внимание, что заявки могут быть поданы в уполномоченные органы исполнительной власти лично или направлены почтовой связью (заказным почтовым отправлением) либо в форме электронного документа. При этом они должны быть подписаны самим лицом, относящимся к коренным малочисленным народам, либо его уполномоченным представителем. Заявки общин подписываются председателем правления (совета) общины или лицом, уполномоченным на подписание заявки, и заверяются печатью общины.

Главное нововведение – уполномоченные органы регионов получили право снижать указанные в заявках объемы, если общая сумма объемов запрошенного во всех заявках соответствующего водного биоресурса превышает квоту для традиционного рыболовства, выделенную субъекту Федерации. В этом случае должна использоваться утвержденная Правительством России формула.

«Аналогичное право корректировки запрошенных в заявках на традиционное рыболовство объемов водных биоресурсов с 2018 года предоставлено территориальным органам Росрыболовства. Они принимают решения по заявкам лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, и их общин в отношении водных биоресурсов внутренних морских вод Российской Федерации, территориального моря РФ, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, а также анадромных видов рыб», – рассказала представительница управления Генпрокуратуры.

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