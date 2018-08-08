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Одной из основных площадок для расселения участников WorldSkills Russia стал учебно-тренировочный центр «Восток». Фото пресс-службы фонда «Родные острова»

Участников WorldSkills Russia приняли на «Востоке»

С 8 по 12 августа на Сахалине пройдет финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Одной из основных площадок для расселения участников стал учебно-тренировочный центр «Восток», построенный фондом «Родные острова».

На объекте живут конкурсанты из Московской, Ленинградской, Курской, Ярославской и других областей, а также сахалинские ребята из городов Невельск и Холмск. Участники высоко оценили подготовку организаторов к финалу.

Всего УТЦ «Восток» примет 320 участников WorldSkills Russia, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального фонда «Родные острова». Каждого встречают сотрудники базы и волонтеры, которые занимаются размещением и аккредитацией. Первые гости приехали в выходные. База предоставила проживание и питание конкурсантам, лидерам команд, компатриотам, юниорам и их сопровождающим. «Участники финала установили новый рекорд посещаемости базы, - рассказал генеральный директор УТЦ «Восток» Павел Пашов. - Впервые мы принимаем столько гостей одновременно. Персонал к такому наплыву готов. Приятно слышать добрые слова от участников. Это помогает работать еще лучше».

«Уже зимой, уверены, рекорд будет побит участниками игр «Дети Азии», которые также будут жить и тренироваться у нас, - добавил президент «Родных островов» и основной инвестор строительства «Востока» Александр Кан. - Мы вышли на финишную прямую - остаются недели до ввода в эксплуатацию универсального спортивного комплекса. Но уже сейчас ясно, что объект востребован и необходим острову. И что его потенциал не ограничится только спортом. Это доказывают финалисты национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), которых мы принимаем сейчас».

Фонд «Родные острова», учредителями которого выступили рыбохозяйственные компании Сахалинской области, был создан весной 2016 г. Основными направлениями деятельности стали поддержка начинающих и профессиональных спортсменов региона, помощь детям в сложной жизненной ситуации и развитие детских талантов.

База «Восток» - инвестиционный проект сахалинских рыбопромышленников и фонда. Общий объем вложений - 2 млрд рублей.

Финал WorldSkills Russia - это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей и вузов в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьников от 14 до 16 лет. В этом году в качестве презентационных будут представлены компетенции «Судовождение» и «Переработка рыбы». Продемонстрировать их возможности решили специально под запрос региона.

Fishnews

  • Одной из основных площадок для расселения участников WorldSkills Russia стал учебно-тренировочный центр «Восток». Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • База предоставила проживание и питание конкурсантам, лидерам команд, компатриотам, юниорам и их сопровождающим. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Всего УТЦ «Восток» примет 320 участников WorldSkills Russia. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
  • Каждого участника встречают сотрудники базы и волонтеры, которые занимаются размещением и аккредитацией. Фото пресс-службы фонда «Родные острова»
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