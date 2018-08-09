09 августа 2018 года

Промысловые технологии Скандинавии презентуют в Петербурге

Второй Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге примут гостей из скандинавских стран. Свои достижения представят компании Норвегии, Дании, Финляндии, Швеции, Исландии.

II Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут в Северной столице на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» с 13 по 15 сентября. Главная тема этого года – «Мировое рыболовство 2050: ресурсы, рынки, технологии».

Свое участие в форуме уже подтвердили министр рыбного хозяйства Королевства Норвегия Пер Сандберг, вице-премьер - министр рыболовства Фарерских островов Хейни Ходал и чрезвычайный и полномочный посол Республики Исландия в России Берглинд Асгейрсдоттир.

Как сообщили Fishnews организаторы Seafood Expo Russia, на выставке норвежские, датские, шведские, финские и исландские компании продемонстрируют свои достижения в области строительства и ремонта судов, производства оборудования и пищевых технологий, проектирования и разработок орудий лова. Будут представлены такие крупные фирмы, как Intech International, Eurofish International Organisation (Дания), Wärtsilä (Финляндия), Seac (Швеция), Hampidjan, Knarr Group, Marel (Исландия), а также ряд норвежских компаний: Optimar, Amof Fjell, Havyard, Rolls-Royce Marine, Fiskerstrand, Teknotherm, Mustad, Seonics, Rapp Marine / Triplex Group, Scana Propulsion, Marin Teknikk, Egersund Trawl.

«Россию и скандинавские страны связывает не только географическая близость, но и многолетнее сотрудничество в области рыбного хозяйства, которое традиционно является важной отраслью для этих государств. Уверен, что опыт и промышленные технологии наших норвежских, фарерских и исландских коллег будут интересны гостям и участникам форума и выставки», - отметил заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Организатором выставочных мероприятий выступает Expo Solutions Group, генеральный информационный партнер – Fishnews. О том, что показывали и о чем говорили на выставке прошлого года, можно прочитать в материале нашего корреспондента.

Fishnews