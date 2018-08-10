10 августа 2018 года

Наука ищет запасы на больших глубинах

С начала 2018 г. ученые уже провели три экспедиции по исследованию недоиспользуемых глубоководных и мезопелагических объектов промысла на Дальнем Востоке. Научный поиск по этой программе будет продолжен.

Реализация программы «Глубоководный пояс дальневосточных морей» развернулась менее чем через полгода после представления ее проекта на совещании в Росрыболовстве. Уже третья экспедиция ТИНРО-Центра включает комплексные исследования на глубинах 1000 м и ниже, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Цель программы - обследование запасов недоиспользуемых глубоководных и мезопелагических объектов и разработка рекомендаций к их рациональному освоению. Начиная с этого года в ходе морских экспедиций специалисты изучают состояние биоресурсов мезо- и батибентали на глубинах от 200 до 3000 м. Объектами проведения траловых и ярусных съемок выступают макрурусы, палтусы, шипощеки, морские окуни, лемонема, кабан-рыба, морской монах, берикс, а также глубоководные крабы – равношипый, коуэзи, веррилла, многошипый, ангулятус, таннери. Также ученые приступили к актуализации методов прогнозирования по малоизученным гидробионтам.

В мае-июне НИС «ТИНРО» выполняло работы в глубоководной части Охотского моря. Ученые получили данные по состоянию запасов, распределению и возрастной структуре черного палтуса, макрурусов, ликодов, скатов и других рыб. Собранные материалы будут использованы для подготовки прогноза допустимого изъятия в 2020 г.

В июне-июле ловушечные съемки в Охотском море проходили на судне «Зодиак» на шельфе и на глубинах свыше 1000 м. Установлено, что запасы промысловых крабов – равношипого и ангулятуса находятся в стабильном состоянии. Также были получены предварительные данные по перспективным промысловым объектам – глубоководным крабам коуэзи, веррилла, многошипого.

В конце июля-начале августа НИС ТИНРО-Центра «Профессор Леванидов» провело первый этап глубоководных исследований запасов макрурусов, терпугов, палтусов и других объектов у восточного побережья Камчатки. Сейчас судно выполняет тралово-акустическую съемку скоплений минтая в Западно-Беринговоморской зоне. Затем «Профессор Леванидов» вернется к продолжению исследований в Петропаловско-Командорской и Северо-Курильской подзонах и в западной части Берингова моря. Специалисты рассчитывают получить данные по составу и структуре донных и придонных сообществ в тихоокеанских водах у северных Курильских островов и Камчатки, оценить запасы и распределение головоногих моллюсков (командорского кальмара), промысловых крабов, а также провести учет морских млекопитающих.

Осенью ученые на «Профессоре Леванидове» приступят к комплексной эпипелагической съемке восточной части Охотского моря. Впервые за многолетнюю историю осенних траловых съемок в Охотском Беринговом морях учет посткатадромных лососей будет проводиться с двух судов: одновременно с «Профессором Леванидовым» в западной (юго-западной) части моря аналогичные работы будет выполнять НИС «ТИНРО». Планируется, что такая схема учетных работ позволит в короткие сроки (за 25 судосуток) охватить всю акваторию нагула тихоокеанских лососей и выделить горбушу сахалинских и западно-камчатских скоплений до формирования смешанных скоплений. Кроме того, «ТИНРО» выполнит комплексные донные съемки в рамках глубоководной программы на свале глубин в Западно-Беринговоморской зоне. Судно вернется во Владивосток в октябре.

Fishnews