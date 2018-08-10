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Погрузка лосося в рефвагон в порту Владивостока

Лосось ждет «льготных билетов»

В ОАО «РЖД» обсудили вопросы организации перевозок рыбопродукции с Дальнего Востока. В совещании приняли участие представители Российских железных дорог, Росрыболовства, ВАРПЭ и операторов подвижного состава.

В связи с высокими объемами добычи лососей на Камчатке возникает необходимость организации дополнительных поставок рыбы в регионы потребления, отметили в федеральном агентстве. По информации ФАР, с 10 июля стоимость доставки поднялась до 13,5 рубля за килограмм, а по состоянию на 8 августа цена составляет уже 15 рублей за килограмм (против 10–10,5 рубля в январе-июне). Компании-перевозчики заявили, что повышение стоимости перевозки – это вынужденная мера для компенсации убытков, которые они терпят в связи с недоиспользованием подвижного состава в «низкий» сезон.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном бассейне составляет 271 тыс. тонн, что на 22% выше уровня 2016 г. Основные объемы добываются в Камчатском крае – 238,4 тыс. тонн (+58%).

В порты Приморья доставлено более 35 тыс. тонн лососевых, из них 34,8 тыс. тонн отправлено на внутренний рынок. Средний уровень загрузки холодильников края составляет 67%, их суммарная мощность - около 70 тыс. тонн. Имеются резервные мощности объемом не менее 30 тыс. тонн: это холодильники предприятий, которые не занимаются круглогодичным хранением рыбопродукции, а также парк рефконтейнеров.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев высказался за приглашение к диалогу об объеме поставок руководителей компаний – трейдеров, сообщили в пресс-службе ВАРПЭ. «В настоящее время значительная часть рыбопродукции закладывается на холодильники, – подчеркнул глава отраслевого объединения. – Оптовые цены на горбушу начали снижаться и это насторожило часть трейдеров, которые не готовы фиксировать убытки из-за покупок рыбопродукции по той цене, которую они считают завышенной, и которая, по их мнению, снизится».

В РЖД выразили готовность при необходимости ввести дополнительные маршруты для перевозок рыбы. Кроме того, принято решение вновь обратиться в Федеральную антимонопольную службу с предложением сблизить тарифы на перевозку в рефрижераторных и универсальных контейнерах. По данным Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава (АСОРПС), существующее тарифообразование перевозки в рефрижераторных контейнерах конкурентоспособно по отношению к другим типам подвижного состава только при доставке на дальние расстояния и при 100% обратной загрузке.

Планируется, что унификация тарифов позволит увеличить номенклатуру перевозимых грузов и расширить полигон курсирования рефконтейнеров. Ожидается, что доля перевозок в рефконтейнерах увеличится и будет устранен «фактор сезонности», так как отпадет необходимость резерва контейнеров для обеспечения перевозок в период проведения лососевой путины. Эти меры дадут возможность операторам и собственникам рефрижераторных контейнеров устанавливать более комфортные цены на перевозку рыбы, отметили в Росрыболовстве.

Важным способом стабилизации цен на доставку назвали заключение долгосрочных контрактов между перевозчиками и рыбопромышленниками. 16 августа во Владивостоке запланировано совещание с участием рыбопромышленников, перевозчиков и трейдеров. Проведет встречу заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Fishnews
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