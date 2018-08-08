08 августа 2018 года

Лосось требует активности от берега

Выстраивание политики в связи с высокими подходами лосося в Камчатском крае обсудили на заседании штаба путины. Планируется провести совещание по вопросам стоимости доставки рыбной продукции с Дальнего Востока.

Где сколько поймали

По данным на 7 августа, рыбаки добыли более 27 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Это на 49 тыс. тонн, или 22%, выше уровня 2016 г. Ход промысла обсуждался на очередном заседании штаба по организации лососевой путины на Дальнем Востоке, которое провел замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Он отметил, что отставание от результатов 2016 г. удалось преодолеть главным образом благодаря Камчатскому краю. Там добыто 238,4 тыс. тонн – на 88 тыс. тонн, или на 58%, больше показателя за аналогичный период 2016 г. В Магаданской области вылов вырос на 2,5 тыс. тонн – до 4,4 тыс. тонн. В Чукотском автономном округе прибавка составила 7%, добыта 1 тыс. тонн.

Сохраняется отставание в Сахалинской области: добыто 14 тыс. тонн – на 6 тыс. тонн ниже уровня позапрошлого года. В Приморском крае рыбаки взяли 923 тонны – почти на 71% меньше, чем за тот же период 2016 г. В Хабаровском крае вылов лососей на отчетную дату составил всего 12 тыс. тонн – на 33 тыс. тонн меньше результата за аналогичный промежуток позапрошлого года.

Заместитель директора ТИНРО-Центр Александр Буслов сообщил, что институт завершил морские исследования для уточнения прогнозов. «Прогнозные величины по горбуше будут взяты. Камчатка в этом отношении работает как часы. Картина в целом говорит о том, что мы опережаем по вылову лососей даже рекордный 2009 год и лишь немного уступаем 2011 году. Что касается отдельных видов, то освоенный объем горбуши – третий показатель за предыдущий 10-летний период, и эта величина может быть превышена», – отметил представитель ТИНРО.

В целом на Дальнем Востоке горбуши выловлено 208 тыс. тонн, кеты – 27 тыс. тонн, нерки – 35,7 тыс. тонн.

В этом году лососевая путина организована по новым правилам. В частности, введены ограничения по срокам и орудиям лова для снижения промысловой нагрузки на Сахалине и в Хабаровском крае. Петр Савчук напомнил, что важно соблюдать правила использования и ставных, и плавных сетей. Уже сейчас наука подтверждает правильность новых мер регулирования: ограничение на применение жаберных сетей, в том числе около притоков и протоков Амура, позволило обеспечить проход лососей на нерестилища, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Как вывезти лосось с Камчатки

Значительная часть заседания штаба была посвящена ходу путины в Камчатском крае. По состоянию на 7 августа пользователи региона добыли более 185 тыс. тонн горбуши, кеты – 17,2 тыс. тонн, нерки – 34 тыс. тонн, кижуча – 51 тонну и чавычи – 300 тонн.

Пропуск нерки в озеро Курильское оценивается ориентировочно на уровне 1,5 млн особей. В связи с этим решено отменить режим проходных дней на рыбопромысловых участках реки Озерная и открыть добычу нерки, рассказала директор КамчатНИРО Нина Шпигальская.

На всех реках Камчатского края на интенсивность нерестового хода лососей продолжает влиять высокий уровень воды и ее низкая температура, а в устьевых частях – еще и сильное течение. Нерестилища обследуются по мере продвижения производителей к местам нереста. Идет отлов производителей и закладка икры на лососевых рыборазводных заводах.

Вместе с большими подходами рыбы на Камчатке возникли проблемы с возможностью принять и обработать уловы.

Зампред правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын отметил, что рыбаки работают, исходя из возможности береговой переработки и наличия транспортов. «К побережью подошло значительно больше – дополнительно 40 тыс. тонн «легли» на транспорт, плюс есть ограничения по приемно-перевалочной базе Владивостока – центра отправки рыбы вглубь страны. Крупный ретейл, как и в предыдущие годы, учитывая объемы вылова и предвидя перспективу коллапса, отказывается платить полную стоимость за продукцию. Предлагают, например, 50 рублей за килограмм горбуши, а потом, по итогам путины, посмотреть, какой объем нужно доплатить, если цены будет выше. Наших рыбаков эта ситуация не устраивает», – констатировал куратор рыбного хозяйства Камчатского края.

«Наука прогнозировала хорошую рыбалку, мы предупреждали регионы, что нужно подготовиться, но в силу тех или иных причин этого не произошло. Поэтому прошу провести совещание с пользователями для понимания, сколько продукции пойдет на внутренний рынок, а сколько – на экспорт. Если это понимание будет, тогда обойдемся без административных мер. Мы специально так часто собираемся, чтобы была возможность урегулировать все вопросы взаимодействия, в том числе с другими ведомствами», – подчеркнул заместитель руководителя Росрыболовства.

Петр Савчук обратил внимание, что 9 августа по предложению Росрыболовства состоится совещание по вопросам стоимости доставки рыбной продукции с Дальнего Востока на площадке ОАО «РЖД».

«К совещанию необходимо провести анализ по загрузкам холодильных мощностей, доступному парку рефрижераторных контейнеров и секций, возможности приемки рыбы на берегу. Мы видим рост стоимости перевозки почти в 50%, и нам нужно решить эту проблему», – отметил Петр Савчук.

По данным Приморского теруправления Росрыболовства, в порты края доставлено более 35 тыс. тонн лососевых, из них 34,8 тыс. тонн отправлено на внутренний рынок. В среднем холодильники Приморья загружены на 67%. Стоимость доставки рыбопродукции из Владивостока до Москвы составляет в среднем 15-15,5 руб./кг.

Fishnews