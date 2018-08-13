13 августа 2018 года

В Бурятии готовятся защищать нерест омуля

В период нереста байкальского омуля в Республике Бурятия усилят рыбоохранные мероприятия. С 15 августа до 15 ноября в регионе введут полный запрет на лов рыбы, планируются оперативные рейды и выставление постов на реках.

Ангаро-Байкальское теруправление Росрыболовства утвердило межведомственный план мероприятий с контролирующими органами и ведомственными структурными подразделениями полиции, МЧС, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и управлением ветеринарии региона. Запланировано проведение оперативных рейдов на местах незаконной транспортировки и продажи эндемика.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, с 15 августа в местах нереста омуля начнут работать стационарные и передвижные рыбоохранные посты. Их выставят по рекам по мере продвижения стад до естественных нерестилищ в верховьях. В частности, посты разместят в Кабанском, Северобайкальском и Баргузинском районах Бурятии. Кроме того, планируется усилить контроль за автомобильным и железнодорожным транспортом.

Рыбоохрана просит неравнодушных граждан сообщать о случаях браконьерства на круглосуточный телефон горячей линии рыбоохраны: + 7 924 778 4015.

Пользователям водных биоресурсов напоминают, что на нерестовых водоемах запрещается использование маломерных судов.

Запрет на промышленный вылов омуля на Байкале и впадающих в него реках введен приказом Минсельхоза с 1 октября 2017 г. Ограничен и любительский лов этой рыбы: его можно вести только удочкой со льда, добывая не более 5 кг в сутки на человека. Меры предприняты для спасения эндемика в связи с катастрофическим снижением запасов.

Fishnews