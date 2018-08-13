13 августа 2018 года

Для лодок Балаклавы подобрали доступный тариф

Правительству Севастополя удалось найти компромиссное решение по арендной плате для собственников маломерного флота, размещенного в Балаклавской бухте. Кроме того, для 86 судовладельцев установили социальный тариф.

Над вопросом работала согласительная комиссия, в состав которой вошли представители департаментов экономического развития, имущественных и земельных отношений, общественной палаты Севастополя, руководство НКО «Военно-охотничье общество», а также собственники маломерных судов.

«Была найдена приемлемая для всех сторон стоимость арендной платы за квадратный метр маломерного судна в размере 250 рублей. Такая арендная ставка предусмотрена для 158 судов, еще для 86 плавсредств будет задействован социальный тариф, так как их собственниками выступают пенсионеры и рыбаки-любители. Они вне зависимости от длины судна будут платить 1600 рублей в месяц», – рассказала руководитель приоритетного проекта развития Балаклавы Мария Литовко.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Севастополя, договоры со всеми собственниками катеров и лодок заключают до марта 2019 г. Именно до этого срока действует договор аренды с «Военно-охотничьим обществом», которое арендует причалы у города.

На протяжении четырех лет собственники катеров и лодок не платили аренду, а если и платили, то неустановленным лицам. Сейчас собственником причалов в Балаклаве выступает город. В апреле этого года был заключен договор аренды с некоммерческой организацией «Военно-охотничье общество», которая взяла на себя функции оператора причалов.

Fishnews