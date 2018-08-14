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Серия встреч стартовала в Самаре в Средневолжском теруправлении Росрыболовства. Фото пресс-службы ТУ

Рыбопереработчикам предложили площадку для диалога с сетями

В рамках подготовки к санкт-петербургской Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Expo Solutions Group провела ряд совещаний в регионах с предприятиями рыбопереработки, аквакультуры и рыболовства.

Серия встреч стартовала в Самаре 19 июля. В Средневолжском теруправлении Росрыболовства с презентацией второй международной Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий выступил генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов. Он ответил на вопросы представителей региональных властей и рыбодобывающих предприятий об условиях участия в крупнейшем отраслевом смотре года и возможностях по продвижению рыбной продукции на различных рынках.

Организаторы выставки отметили важность расширения контактов с рыбоперерабатывающими компаниями. «Мы двигаемся в этом направлении – приглашаем переработчиков, чтобы поднять этот пласт, самый сложный слой, самый обиженный выставками. На переговорах в регионах мы четко шли к переработчикам, выясняли их запросы и потребности и что мы можем предложить для них на выставке. Хотелось бы поблагодарить Федеральное агентство по рыболовству и лично руководителей теруправлений, совместно с которыми нам удалось организовать эту работу», – рассказал Fishnews Иван Фетисов.

Диалог с переработчиками продолжился в Новосибирске, а затем и в Тюмени. В Верхнеобском и Нижнеобском теруправлениях прошли совещания, где к обсуждению присоединились рыбодобывающие и рыбоводные предприятия. С одной стороны, речь шла о размещении в Санкт-Петербурге объединенных региональных стендов, с другой, многие компании смогли «примерить выставку на вырост», рассматривая возможность участия в ней на перспективу. Финальной точкой маршрута стала рабочая встреча 2 августа в Азово-Черноморском теруправлении в Ростове-на-Дону с представителями рыбной отрасли бассейна.

Поскольку одной из самых острых для производителей рыбной продукции остается проблема сбыта, наибольший интерес у предприятий ожидаемо вызвало участие в питерской выставке торговых сетей – как федерального, так и регионального уровня. «В этом году один из главных акцентов выставки сделан на сбыте. Мы постарались полностью представить цепочку «добытчик – переработчик – торговая сеть», чтобы компании могли договориться напрямую с ретейлом и вместе обсудить возможные проблемы», – подчеркнул руководитель ESG.

По его словам, в ближайшее время основной партнер выставки Россельхозбанк пообещал подготовить портфель, который смог бы обеспечить кредитами именно переработчиков. «Возможно, они представят его уже на выставке», – добавил Иван Фетисов. – «Это очень важно, и Россельхозбанк действует абсолютно правильно, потому что рыбоперерабатывающие предприятия испытывают большие затруднения с привлечением средств. Переработчику нужны деньги, чтобы купить сырье, выпустить продукцию, отдать ее в сети и дождаться оплаты».

II Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проводятся с 13 по 15 сентября в Санкт-Петербурге в выставочном центре «Экспофорум». Организатором выставочных мероприятий выступает Expo Solutions Group, генеральный информационный партнер – Fishnews. Участие в выставке уже подтвердили свыше 200 российских и зарубежных предприятий.

Fishnews

  • Серия встреч стартовала в Самаре в Средневолжском теруправлении Росрыболовства. Фото пресс-службы ТУ
  • Диалог с переработчиками продолжился в Нижнеобском теруправлении. Фото пресс-службы ТУ
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