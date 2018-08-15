15 августа 2018 года

На рыбный рынок Южной Кореи повлияла жара

В Республике Корея значительно выросла стоимость некоторых видов рыбы и морепродуктов. Это связывают с повышением температуры воды, из-за которого сократились уловы.

В сеульском Норянчжине - одном из крупнейших оптовых рыбных рынков Кореи - цены значительно выросли в первую неделю августа, отмечает портал Asia Time. Так, горбыль подорожал на 60% к уровню прошлого года и на 40% к средней цене 2017 г. Сейчас эта рыба продается по 47 тыс. вон (около 2,8 тыс. рублей) за килограмм. Подорожала и скумбрия – до 1,7 тыс. вон (примерно 100 рублей) за килограмм, что на 40% выше стоимости в аналогичный период прошлого года и на 10% больше средней цены в 2017 г. Схожая ситуация с кальмаром: он предлагается по 3,4 тыс. вон (около 200 рублей) за килограмм (+30% и +10% соответственно). В то же время цена на импортируемых в республику лосося и краба, а также некоторые виды моллюсков, наоборот, снижается.

Как сообщает корреспондент Fishnews, рост цен объясняют аномально жаркой погодой. Она вызвала повышение температуры воды, что привело к сокращению уловов. Так, по информации Корейского морского института, в прошлом месяце поставки ложного палтуса уменьшились на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. В целом поставки на рынок Норянчжин в первую неделю августа упали на 30% к уровню прошлого тода.

Министерство морских дел и рыболовства заявило, что, несмотря на рост цен на некоторые виды рыб и морепродукты, в целом этот рынок в Корее стабилен. Чиновники призывают не драматизировать ситуацию и указывают, что смертность объектов аквакультуры составила всего 0,2% от общей численности выращиваемых в республике гидробионтов.

Аномальная летняя жара в Азиатско-Тихоокеанском регионе также стала причиной серьезных финансовых потерь для российских рыбаков, поставляющих живого синего краба из Берингова моря в КНР. Понесли урон из-за потепления и предприятия аквакультуры в Северном Китае.

Fishnews