15 августа 2018 года

Роман Витязев: Отлаженные электронные торги станут отличным инструментом

Для успешного внедрения электронных аукционов по рыбоводным участкам нужно решить пару актуальных вопросов, отмечает зампредседателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

Электронные аукционы по участкам для аквакультуры стартовали в Приморском крае в июле. Заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры Роман Витязев в статье для Fishnews подчеркнул, что плюсы таких торгов очевидны. «Во-первых, система автоматизирована, пользователи участвуют в торгах анонимно и не могут организовать сговор или устроить срыв аукциона. Также у регулятора есть возможность получать максимальную цену за РВУ – стоимость самого первого лота выросла с 658 тыс. до более 15 млн рублей», - напомнил представитель отраслевого объединения.

Однако он указал на пару существенных проблем. Первая – слабая информационная поддержка. О таких торгах рассказывает весьма ограниченный круг изданий, и потенциальные инвесторы-пользователи зачастую просто не знают о проведении электронных аукционов.

«Конечно, этот вопрос не находится непосредственно в ведении центрального аппарата Росрыболовства и Приморского теруправления, но я полагаю, что регулятор все-таки должен принимать участие в обеспечении качественной информационной поддержки планируемых аукционов. На наш взгляд, недостаточно просто сформировать участки и объявить аукцион», - отметил Роман Витязев.

Второй проблемой он назвал качество интернет-связи, которое, к сожалению, даже в крупных городах оставляет желать лучшего. «Сейчас компания, которая дала предпоследнее предложение о цене участка на первых электронных торгах, оспаривает результаты аукциона в суде – она была уверена, что выиграла. Не исключают, что причиной такой ситуации стало плохое качество связи или технический сбой. Таким образом, учитывая техническую реальность, человек с молотком пока надежней интернет-площадки. Возможно, есть смысл доработать систему, чтобы исключить разного рода сбои», - обратил внимание автор статьи.

Тем не менее он считает, что даже на сегодняшний момент плюсов у интернет-аукционов все-таки больше. «При нормальной, подчеркиваю, нормальной работе системы электронные торги имеют все основания стать эффективным инструментом для развития отрасли», - резюмировал Роман Витязев.

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