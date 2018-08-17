17 августа 2018 года

Науке собираются обновить флот

В этом году завершается проектирование НИС для рыбохозяйственной науки, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, строительство головного судна в серии из трех судов предполагается начать в 2020 г.

О планах по строительству трех НИСов заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков рассказал на IV Съезде рыбаков в феврале и на Коллегии ведомства в марте. Также в марте в ФАР обсудили ход проектирования крупнотоннажного морского научно-исследовательского судна для рыбохозяйственных институтов.

На недавней пресс-конференции Илья Шестаков отметил, что проект судна уже на последней стадии согласования, сообщает корреспондент Fishnews.

«Планируется, что в 2020 году мы должны приступить к строительству первого головного НИСа. 2019 год как раз у нас будет для того, чтобы определиться, кто будет строить, и найти источники для финансирования этих мероприятий», - рассказал глава ведомства.

Он добавил, что, возможно, одним из источников станут дополнительные доходы, которые принесет бюджету рыбохозяйственная отрасль в следующем году.

Fishnews