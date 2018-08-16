16 августа 2018 года

Малотоннажному флоту обещали поддержку

Минпромторг выделит средства на компенсацию 25% стоимости строительства малотоннажных промысловых судов на отечественных верфях, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Пока ведомство запросило 500 млн рублей.

Компенсировать рыбакам не менее 25% стоимости строительства малотоннажных судов на предприятиях РФ Росрыболовство предложило в конце июля. По оценкам ведомства, в стране необходимо построить около 100 таких судов. Планировалось, что концепцию проекта направят в Министерство промышленности и торговли.

Как сообщает корреспондент Fishnews, тему вновь подняли 15 апреля на пресс-конференции заместителя министра сельского хозяйства - руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова. «Мы договорились, что Минпромторг будет готовить соответствующее постановление, поскольку такой меры у них нет. С нашей стороны, мы должны представить обоснование - почему мы предлагаем субсидировать 25% от стоимости судна», - рассказал глава Росрыболовства.

По его словам, ФАР уже подготовило необходимый экономический расчет и в ближайшее время направит его в министерство.

Илья Шестаков отметил, что такая мера поддержки может заработать с 2020 г. Решено, что субсидию инициатор проекта или инвестор будет получать только после спуска судна на воду – по аналогии с механизмом инвестквот, чтобы не было «долгостроя».

«Деньги Минпромторг обещал в своей программе найти. Мы просим пока 500 млн рублей», - сообщил руководитель Росрыболовства. Он подчеркнул, что модернизация маломерного флота необходима для увеличения объемов в Каспийском и Азово-Черноморском бассейнах, а также на Балтике. «Частично мы оставим эту возможность и для Дальнего Востока, но приоритетом будут эти три бассейна, где флот жизненно необходим, - подчеркнул Илья Шестаков. - Если говорить о Каспии, там вообще флота практически нет, поэтому тот объем, который мы можем там изымать - порядка 100 тыс. тонн, в принципе мы не изымаем».

Fishnews