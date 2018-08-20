20 августа 2018 года

Юрий Трутнев обсудит аквакультурные проекты с китайским бизнесом

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 20-21 августа проведет встречи с представителями китайских компаний в городе Далянь. Запланировано и обсуждение проектов в сфере аквакультуры на российском Дальнем Востоке.

В состав российской делегации вошли заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, представители государственных органов власти и бизнес-сообщества.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития, на 20 августа запланирован ряд встреч с представителями китайского бизнеса, реализующими проекты на российском Дальнем Востоке. Предполагается обсуждение проектов в сферах аквакультуры, сельского хозяйства, строительства инфраструктуры.

21 августа состоится пленарное заседание межправительственной двусторонней комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока КНР. Пройдет рабочая встреча по созданию делового совета при комиссии. На тот же день запланированы переговоры с китайскими компаниями, в частности.

После визита в Далянь Юрий Трутнев отправится во Владивосток для проведения мероприятий в рамках подготовки четвертого Восточного экономического форума.

Fishnews