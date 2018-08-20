20 августа 2018 года

РСПП направил позицию по аукционам Дмитрию Медведеву

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направил в правительство предложения комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре в связи с аукционными инициативами ФАС.

В письме РСПП отмечается, что в правительстве в настоящее время рассматривается вопрос о возможном изменении базовых принципов законодательства о рыболовстве. Ряд инициатив в этом направлении, выдвинутых Федеральной антимонопольной службой, и их социально-экономические последствия обсуждались 17 июля на заседании комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.

Как сообщает корреспондент Fishnews, руководители рыбопромышленных предприятий и ассоциаций, члены Госдумы и Совета Федерации, представители Минпромторга, экспертных организаций и научно-исследовательских институтов указали, что предложение ФАС выделять каждые три-пять лет часть квот из уже распределенного по историческому принципу объема для реализации на аукционах не учитывают специфику рыбодобывающей отрасли.

Добыча водных биоресурсов – это сфера деятельности, которая характеризуется высокой капиталоемкостью, она требует квалифицированных трудовых ресурсов, опыта промысловой деятельности. Организовать экономически эффективный промысел за три-пять лет невозможно, поэтому повторяющиеся аукционы не привлекут новых игроков.

«Предложенный ФАС России механизм будет работать только среди действующих участников рынка и будет способствовать еще большей концентрации рынка продукции из водных биоресурсов между крупнейшими группами лиц, так как их финансовые возможности намного выше, чем у средних и мелких участников рынка», – говорится в решении комиссии.

Комиссия РСПП также отметила, что выводы ФАС не основаны на информации об экономическом состоянии рыбной отрасли. При подготовке доклада ФАС не учитывались замечания отраслевых объединений, экспертные разработки исследовательских центров, данные Росстата и Минфина о результатах финансово-хозяйственной деятельности рыбохозяйственного комплекса. При этом информация ФНС и Росстата не подтверждает выводы ФАС о неэффективной работе рыбопромышленных предприятий, а напротив говорит о приросте финансовых показателей и растущей налоговой отдаче отрасли.

«Официальные заявления ФАС России об изменении базовых принципов законодательства о рыболовстве не имеют финансово-экономического обоснования», – отмечается в письме. По оценке комиссии, отказ от исторического принципа в отношении только крабового промысла и введение аукционной системы распределения квот приведет полной или частичной остановке деятельности более 90 предприятий и 130 рыбопромысловых судов, потере отраслью более 6000 рабочих мест.

В связи с этим крупнейшее бизнес-объединение просит председателя правительства Дмитрия Медведева дать поручение рассмотреть предложения комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.

Полный текст письма смотрите в рубрике «Официально» на сайте Fishnews.

