Новости
Добыча крабов на Дальнем Востоке

РСПП направил позицию по аукционам Дмитрию Медведеву

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направил в правительство предложения комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре в связи с аукционными инициативами ФАС.

В письме РСПП отмечается, что в правительстве в настоящее время рассматривается вопрос о возможном изменении базовых принципов законодательства о рыболовстве. Ряд инициатив в этом направлении, выдвинутых Федеральной антимонопольной службой, и их социально-экономические последствия обсуждались 17 июля на заседании комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.

Как сообщает корреспондент Fishnews, руководители рыбопромышленных предприятий и ассоциаций, члены Госдумы и Совета Федерации, представители Минпромторга, экспертных организаций и научно-исследовательских институтов указали, что предложение ФАС выделять каждые три-пять лет часть квот из уже распределенного по историческому принципу объема для реализации на аукционах не учитывают специфику рыбодобывающей отрасли.

Добыча водных биоресурсов – это сфера деятельности, которая характеризуется высокой капиталоемкостью, она требует квалифицированных трудовых ресурсов, опыта промысловой деятельности. Организовать экономически эффективный промысел за три-пять лет невозможно, поэтому повторяющиеся аукционы не привлекут новых игроков.

«Предложенный ФАС России механизм будет работать только среди действующих участников рынка и будет способствовать еще большей концентрации рынка продукции из водных биоресурсов между крупнейшими группами лиц, так как их финансовые возможности намного выше, чем у средних и мелких участников рынка», – говорится в решении комиссии.

Комиссия РСПП также отметила, что выводы ФАС не основаны на информации об экономическом состоянии рыбной отрасли. При подготовке доклада ФАС не учитывались замечания отраслевых объединений, экспертные разработки исследовательских центров, данные Росстата и Минфина о результатах финансово-хозяйственной деятельности рыбохозяйственного комплекса. При этом информация ФНС и Росстата не подтверждает выводы ФАС о неэффективной работе рыбопромышленных предприятий, а напротив говорит о приросте финансовых показателей и растущей налоговой отдаче отрасли.

«Официальные заявления ФАС России об изменении базовых принципов законодательства о рыболовстве не имеют финансово-экономического обоснования», – отмечается в письме. По оценке комиссии, отказ от исторического принципа в отношении только крабового промысла и введение аукционной системы распределения квот приведет полной или частичной остановке деятельности более 90 предприятий и 130 рыбопромысловых судов, потере отраслью более 6000 рабочих мест.

В связи с этим крупнейшее бизнес-объединение просит председателя правительства Дмитрия Медведева дать поручение рассмотреть предложения комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.

Полный текст письма смотрите в рубрике «Официально» на сайте Fishnews.


НазадМетки: РСППФАСаквакультураправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Заявительной кампанией в целом довольны

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

Член Совета Федерации от Приморского края

Людмила ТАЛАБАЕВА

Отрасли уделяется большое внимание

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55 Сергей БАРАБАНОВ

Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55

Сергей БАРАБАНОВ

История учит ценить людей и ресурс

Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ

ЛИ Янь

Moon Tech – холод иного уровня

Генеральный директор ООО «Дальрефтранс» Антон БАЖЕНОВ

Генеральный директор ООО «Дальрефтранс»

Антон БАЖЕНОВ

«Дальрефтранс» выходит на прямой диалог с рыбаками

Генеральный директор ООО «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Генеральный директор ООО «Витязь-Авто»

Алекс РАМАНАУСКАС

Держим курс на развитие глубокой переработки

Все интервью

Личное мнение

Заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Отлаженные электронные торги станут отличным инструментом

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, вице-президент ВАРПЭ Владимир ГРИГОРЬЕВ

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, вице-президент ВАРПЭ

Владимир ГРИГОРЬЕВ

Для пограничников нет различий между транспортными и рыболовными судами

Все материалы

Крупным планом

Разработчики рассчитывают, что использование портала положительно скажется на качестве управленческих решений

Что предлагает рыбакам портал ОСМ

Синий краб

Жаркий Китай

В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

«Сероглазка»: большие планы камчатского терминала

«Сероглазка»: большие планы камчатского терминала

Все материалы

События

На «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для карельского рыболовного флота

Карельский флот пополнят новые ярусоловы

В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.