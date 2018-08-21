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Заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ на встрече в городе Далянь. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Юрий Трутнев пригласил марифермеров КНР на электронные торги

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев обсудил с главой китайской компании возможности реализации аквакультурных проектов на российском Дальнем Востоке.

Встреча с председателем компании «Далянь Вэньлянь Аквакультура» (Dalian Wenlian Aquaculture) Цю Лайчжуном прошла в рамках рабочей поездки Юрия Трутнева в КНР. Организация представила реализуемый на Дальнем Востоке проект по выращиванию и экспорту морского гребешка.

В России компания работает на базе дочернего общества в Ольгинском районе Приморского края в заливе Владимира на площади 1300 га. По словам Цю Лайчжуна, в этом году «Далянь Вэньлянь Аквакультура» подала заявление на освоение новых рыбоводных участков площадью 900 га. В этот проект планируется вложить 0,5 млрд рублей. В дальнейшем инвестор намерен дополнительно ввести в оборот РВУ на 4 тыс. га, а также построить завод по переработке выращенных гидробионтов. Предполагается, что в совокупности сумма инвестиций составит 5 млрд рублей.
«Мы считаем, что в России можно использовать под аквакультуру порядка 250 тысяч га территорий. Это перспективное направление. Опираясь на политику «Один пояс – один путь», проводимую китайским государством, наша компания переориентируется с Северной Америки на Россию. С мая этого года мы начали крупные вложения, в том числе закупили оборудование», - рассказал Цю Лайчжун.

Инвестор поднял вопрос о возможности получения дополнительных участков для развития проекта. Вице-премьер напомнил, что в конце июля прошел первый электронный аукцион по РВУ на Дальнем Востоке. Первый участок был реализован на торгах по цене, в 22 раза превысившей стартовую. С таким же ажиотажем прошли торги по еще девяти участкам в августе.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития, до 27 августа планируется завершить составление исчерпывающего перечня доступных для марикультуры зон в морях Дальневосточного бассейна. Инвесторы смогут формировать участки с помощью интерактивной карты, а также подавать в электронной форме заявления в Росрыболовство на определение границ РВУ и организацию электронных аукционов. До 2020 г. с помощью интернет-сервиса и электронных аукционов планируется вовлечь в хозяйственный оборот до 100 тыс. га участков под марикультуру.

Юрий Трутнев обратил внимание на возможность участия китайских инвесторов в этих аукционах. Вице-премьер-полпред заверил, что создается эффективный прозрачный механизм, понятный бизнесу.

Еще один актуальный вопрос – обеспечение безопасности производств. Юрий Трутнев поручил руководству Приморского края создать региональную компанию по охране участков марикультуры. Минвостокразвития взяло исполнение поручения под контроль.

Также вице-премьер-полпред предложил китайской компании использовать научные разработки Дальневосточного федерального университета.

Fishnews
НазадМетки: КНРаквакультурадальний востокросрыболовство
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