21 августа 2018 года

Яков Миркин: Крабовый промысел сейчас на развилке

Рыбная отрасль России подошла к моменту перестройки и крупных инвестиционных вложений, отмечает заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, профессор Яков Миркин. По его расчетам, частичное изъятие крабовых квот поставит крест на инвестиционной программе.

В начале августа Росрыболовство запросило у компаний, ведущих промысел краба, отчетность о финансово-хозяйственной деятельности – для оценки последствий от продажи на аукционах 50% крабовых квот. В рыбацком сообществе, которое изначально настаивало на разговоре с цифрами в руках, уже успели проанализировать положение дел с привлечением независимых экспертов и даже обсудить его, например, на площадке комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.

Заключение о последствиях нарушения исторического принципа при распределении крабовых квот подготовил известный экономист, заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, профессор Яков Миркин.

Средства, которые в случае аукционов рассчитывает получить государство, - от 80 до 300 млрд рублей – невозможны с экономической точки зрения, заявил Яков Миркин в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства». Эксперт добавил, что такое решение в любом случае убивает инвестиционную программу.

«Для простоты буду пользоваться округленными данными. Соответственно объем активов, которые относятся именно к добыче краба, по данным на начало 2018 года, мы оцениваем примерно в 70 млрд рублей. Из них накопленная внутри отрасли прибыль – порядка 50 млрд рублей, причем она образовалась преимущественно в последние несколько лет. При этом крупнейшая ее часть – 35 млрд рублей – вложена в основные средства, то есть это не прибыль, которая существует абстрактно, это прибыль, которая уже используется. Если кто-то собирается эти 50 млрд рублей изъять, то это невозможно: они уже связаны в реальном бизнесе, это не деньги на счетах», - привел цифры экономист.

Он отметил, что выручка в последние годы увеличивалась: во-первых, в связи с ростом объемов добычи крабов. Во-вторых, на нее прямо повлияла девальвация рубля, как и на все экспортные отрасли. И третьей компонентой были цены.

«Цифры за последний год, от которых мы отталкивались, делая прогноз на будущее, получились: по выручке – 53-55 млрд рублей, по чистой прибыли – 27-28 млрд рублей. А дальше возникает вопрос: забрать все это на аукционах или все-таки остановиться и подумать. Например, об инвестиционной программе отрасли», - обратил внимание Янов Миркин.

Эксперт сообщил, что кроме отчетности были собраны данные по Дальневосточному бассейну и Северо-Западу о предполагаемых инвестиционных программах, в том числе по модернизации флота, замене оборудования и т.д. Причем не какие-то абстрактные суммы, а очень четкие данные, базирующиеся на уже имеющихся инвестиционных проектах, оценке реальной потребности отрасли в количестве судов, трансформации береговой инфраструктуры, новых перерабатывающих мощностях, подчеркнул собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

«В результате экспресс-анализа у нас получилось, что общая инвестиционная программа до 2027 года составит порядка 155 млрд рублей. Это очень хорошо корреспондирует с нашими прогнозами по прибыли за десять лет – порядка 200 млрд рублей, хотя эти цифры получены независимо друг от друга», - отметил Яков Миркин. По его словам, предприятия намерены в течение будущих десяти лет продолжать вести промысел, закупать суда, в том числе под инвестиционные квоты, делать заказы.

Общую картину отрасли эксперт назвал благополучной, гордостью страны. «Она растет, она экспортная, она в последние годы в связи с девальвацией рубля и хорошей динамикой популяции и соответственно добычи подзаработала. И она подошла к моменту перестройки и крупных инвестиционных вложений, что очень выгодно всем, - подчеркнул экономист. - Выгодно обществу, выгодно экономике и, конечно же, выгодно государству с точки зрения и заказов на судостроительных предприятиях, и роста налогооблагаемой базы, и увеличения торгово-экономических связей».

Такая картина сложилась по результатам исследования. «Но при этом мы предупредили, что если финансовые изъятия в бюджет будут равны тем суммам, о которых было объявлено, то фактически это утрата курицы, которая несет золотые яйца. Это, мягко говоря, необъективное финансово-экономическое решение, и нужно очень хорошо подумать, стоит ли так поступать», - предостерег Яков Миркин.

Эксперт констатировал, что крабовый промысел стоит на развилке, и его дальнейшая судьба тесно связана с теми решениями, которые примет государство.

«Мы построили критическую модель. Вывод прост: изъятие будущей прибыли – это крест на инвестиционной программе. Нет модернизации краболовной индустрии, нет обновлению береговой инфраструктуры и нет лозунгу, призывающему переходить на выпуск продукции глубокой переработки», - сделал вывод собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

Он отметил, что размеры платежей, о которых идет речь, – 80, 150, 200, 300 млрд рублей, - огромное изъятие для отрасли. Результаты торгов в мае 2017 г. (более чем 20 млрд рублей) говорят о том, что новые аукционы будут дорогими.

«Если отрасль лишить доходов на десять лет вперед, то на какие средства она будет развиваться? Закладывается модель того, что в экономике называется высокой хрупкостью. Это будет заведомо больная индустрия, очень уязвимая, из которой начнет все расползаться. Очевидно, что нельзя было придумать ничего более стимулирующего к увеличению серой экономики, чем то, что предполагается сделать», - резюмировал Яков Миркин.

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