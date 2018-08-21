21 августа 2018 года

Что мешает готовить специалистов для рыбной отрасли

Совещание по вопросам подготовки кадров для рыбного хозяйства состоялось во Владивостоке. Представители Дальрыбвтуза, бизнеса и краевых властей обсудили проблемы с обучением студентов, прохождением практики и материальным обеспечением вуза.

Встречу провел врио ректора Дальрыбвтуза Николай Зорченко. Участие в круглом столе приняли вице-губернатор Приморья Валентин Дубинин, заместитель начальника краевого департамента рыбного хозяйства Валерий Корко, представители рыбопромышленных компаний и отраслевых объединений, сообщает корреспондент Fishnews.

Помочь материально и опытом

Николай Зорченко отметил, что перед университетом поставлены большие задачи, которые не решить без поддержки рыбацкой общественности. Глава института поблагодарил рыбопромышленников, которые оказывают вузу помощь: с установкой большого аквариума для будущих специалистов в области марикультуры, оснащением аудиторий «Технологические машины и оборудование», «Электрооборудование и автоматика судов», с поставкой новых машин для учебных производств, продуктов питания. Решаются вопросы с закупкой 3D-принтеров, формы и пр.

Валентин Дубинин подчеркнул, что для подготовки профессионалов требуется современное, передовое оборудование. Он добавил, что учебному заведению требуется от рыбаков не только финансовая помощь. «У вас почти на каждом предприятии есть люди, которые могут ребятам все рассказать и показать на своем примере. Нужны не только теоретики, но и практики», - обратился вице-губернатор к рыбопромышленникам.

Предполагается, что компании будут направлять дипломированных специалистов плавсостава для преподавательской работы на 1-2 семестра. «Здесь мы бы хотели, чтобы участие приняли БАМР, Преображенская база тралового флота, «Восток-1», «Дальрыба» – наши «маститые» рыбацкие организации, - предложил Валентин Дубинин. - Но никому другому тоже не возбраняется».

По словам Николая Зорченко, от такого специалиста требуется только наличие диплома и желание работать в преподавательской должности. «Скажем, он будет вести электрооборудование для второкурсников по программе: учить, рассказывать, показывать, возможно, организует экскурсию на свое судно, - привел пример врио ректора. - Чтобы живой человек с парохода, который знает, что, как и для чего делается, готовил тех, кто этим займется в будущем».

С практикой не все просто

Валентин Дубинин напомнил, что студентам и курсантам необходима практика, в том числе в море. «Вам нужны один или два работника – это ваше дело, но тогда принимайте на практику троих, смотрите кто из них лучше, подготовленней, сообразительней, тогда вам станет понятно, кого на работу берете», - предложил представитель краевой администрации. Николай Зорченко добавил, что ребятам необходима практика и на береговых предприятиях. Было отмечено, что на судах следует возрождать систему наставничества, закреплять за ребятами опытных работников.

Проблемы организации практики поднял генеральный директор компании «Технологическое оборудование» Олег Комаров. «Мы в мае можем забрать дипломников на три недели, и в июне на три недели можем забрать практикантов. А нам-то нужно не это. Нам нужно, чтобы в течение года на каком-то хорошо оборудованном предприятии ребята полностью прошли инженерную подготовку, - обратил внимание Олег Комаров. Чтобы выходил уже бакалавр, который мог бы идти на любое предприятие как минимум работать там мастером». Он также отметил, что найти практиканту место и закрепить наставников во время путины зачастую проблематично. По мнению представителя компании, подготовить специалиста «от токарного станка до конструкторского бюро» вполне реально на площадках Дальрыбвтуза, которым требуется небольшая модернизация.

Николай Зорченко сообщил, что вуз при наличии возможности готов направлять ребят в море на практику группами с учетом сезонной работы в море. «Мы даже идем на то, чтобы четверокурсников, пятикурсников, если это моряки, направлять на практику к вам, чтобы вы на них посмотрели уже как на своих специалистов, - отметил врио ректора. - Университет их переводит на индивидуальное обучение по типу очно-заочного или дистанционного и пусть они вникают».

«Я вижу, как по штурманам вы делаете, может быть, и по технологам так сделать? - предложил Валентин Дубинин. - Набирать группу, чтобы они под надзором вашего преподавателя проходили практику».

Помощник генерального директора ПБТФ по кадрам Игорь Слободян заметил, что часто для практикантов, например, будущих механиков технологического оборудования, на судах просто нет мест. В результате за рейс ребята не успевают получить необходимый опыт и навыки.

Совместить подготовку с рыбацкими сезонами

Также Игорь Слободян рекомендовал сдвинуть сроки практики. «Все знают, что суда летом в основном стоят в ремонте. А начиная с сентября до мая – на активной работе в море. Сделайте практику не с мая, а с 1 сентября, когда суда будут уже выходить в море, или с августа. В мае вы выпускаете ребят, а куда они идут на практику? Давайте с сентября будем отправлять, они хотя бы до весны доработают, когда судно придет», - обратился представитель компании к Дальрыбвтузу. Первый вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена Януш добавила, что рыбоводные заводы тоже работают в основном с осени по весну.

Валентин Дубинин призвал стороны договориться и связать практику с условиями работы компаний. Председатель общественного экспертного совета по рыболовству и аквакультуре Приморья Федор Новиков предложил составить график выхода судов в море, чтобы вузу и предприятиям было проще планировать практику студентов.

Игорь Слободян напомнил и о том, что практикантов тяжело доставить из районов промысла на берег. Николай Зорченко подтвердил, что сегодня это серьезная проблема.

Представитель ПБТФ и Федор Новиков обратили внимание, что для качественной подготовки студентов и курсантов необходимо учебно-производственное судно. Также планируется задействовать для практики флот ТИНРО-Центра.

Ряды молодых специалистов косит призыв

Участники встречи неоднократно поднимали проблему с армией: призыв забирает у отрасли молодых специалистов, едва закончивших вуз. А после службы ребят зачастую уже не найти. Заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры Роман Витязев предложил добиваться для студентов возможности прохождения службы на флоте по специальности.

Вице-губернатор обещал обсудить этот вопрос с представителями военкоматов. А Николай Зорченко сообщил, что в Дальрыбвтузе планируется возродить военно-учебный центр, возможно, он откроется уже в следующем году.

Также на встрече обсудили стажировку студентов-аквакультурщиков в Китае, мониторинг трудоустройства выпускников и другие вопросы. Рассмотрение проблем с кадровым обеспечением рыбной отрасли продолжат на заседании Морского совета при губернаторе 30 августа.

Алексей СЕРЕДА, Fishnews