22 августа 2018 года

Сахалин организовал честную конкуренцию в рыбопереработке и аквакультуре

В Сахалинской области полностью выполнили планы по созданию честной конкуренции и условий для предоставления качественных услуг по направлениям аквакультуры и рыбопереработки, отметили в ФАС.

Указ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» в декабре 2017 г. подписал президент Владимир Путин. Утвержден соответствующий национальный план на 2018-2020 гг. В частности, каждый регион обязан подготовить дорожные карты по развитию конкуренции и определить минимум 33 показателя.

Вопросы формирования конкурентной среды в Сахалинской области обсудили на совещании статс-секретарь - заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский и председатель регионального правительства Вера Щербина.

В области выделили 57 ключевых направлений работы. При этом по ряду из них планы по созданию честной конкуренции и условий для предоставления качественных услуг уже выполнены в полном объеме, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАС. В числе таких направлений - переработка водных биоресурсов и товарная аквакультура.

По словам Андрея Цариковского, Сахалин провел очень большую работу. «Ряд показателей, которых многим регионам еще только предстоит добиться, на Сахалине уже достигнуты, и они уникальны для других субъектов нашей страны и могут использоваться в качестве примера», - отметил представитель ФАС.

Fishnews