Новости
Совещание в поселке Сабетта. Фото пресс-службы Нижнеобского теруправления Росрыболовства

Газовый проект Ямала потребовал новых рыбоводных мощностей

В Уральском федеральном округе увеличили выпуски молоди ценных рыб после реконструкции и модернизации Абалакского экспериментального рыборазводного завода. Таким образом возмещается ущерб водным биоресурсам в рамках проекта «Ямал СПГ».

Наверстать отставание по компенсационным мероприятиям проекта «Ямал СПГ» предполагается в 2018 г. Об этом рассказал врио руководителя Нижнеобского теруправления Росрыболовства Иван Матаев на межведомственном совещании, которое провело в поселке Сабетта управление Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе.

По словам Ивана Матаева, общий ущерб водным биоресурсам в результате реализации гигантского газового проекта составляет в натуральном выражении 3,92 тыс. тонн рыбы. Из них основная часть - 3,89 тыс. тонн - приходися на объекты морского порта Сабетта, остальное – на долю международного аэропорта и собственно комплекса по добыче и сжижению природного газа, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления.

Сейчас нанесенный строительством аэропорта и комплексом по добыче СПГ ущерб компенсирован в полном объеме: выращено и выпущено 1,3 млн особей молоди муксуна и 138 тыс. - пеляди, отметил Иван Матаев. А вот с компенсацией ущерба от строительства морского порта возникли серьезные проблемы: в УФО просто не хватает мощностей, чтобы разово произвести столько молоди.

Совместными усилиями Главрыбвода и Госрыбцентра были модернизированы и расширены мощности Абалакского экспериментального рыборазводного завода. Это позволило выпустить в прошлом году 2,6 млн особей молоди сибирского осетра и 209,3 млн экземпляров молоди пеляди. Оставшийся объем компенсационных мероприятий планируют выполнить в 2018 г. путем искусственного воспроизводства сибирского осетра и пеляди, рыбохозяйственной мелиорации (отловом хищных и малоценных видов рыб в озере Ендра в ХМАО), а также спрямления русла реки Поколька в ЯНАО.

Напомним, в апреле текущего года начальник Главрыбвода Дан Беленький рассказал в интервью Fishnews о завершении первого этапа реконструкции Абалакского завода. «Когда речь шла о компенсационных мероприятиях по строительству порта Сабетта, стало понятно, что выполнить их можно только на этом заводе, - отметил глава учреждения. - Мы буквально за три месяца в три раза увеличили его мощность и в прошлом году все выпустили в полном объеме, причем дали интересную навеску сибирского осетра – 10-граммовую. Это была нетривиальная задача, никто не верил в успех, но по факту мы задачу выполнили. В этом году будем повторять эксперимент, закрепим успешный опыт».

В рамках проекта «Ямал СПГ» производится добыча, сжижение и поставки природного газа. Проект включает завод по производству сжиженного природного газа на базе Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения и морского порта Сабетта для погрузки продукции на СПГ-танкеры. В реализации участвуют российские и иностранные компании, общий объем инвестиций превышает 1 трлн рублей.

Fishnews

  • Совещание в поселке Сабетта. Фото пресс-службы Нижнеобского теруправления Росрыболовства
  • Иртыш и рыборазводные пруды Абалакского завода. Фото Óðinn («Википедия»)
    •
    НазадМетки: росрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

    Илья ШЕСТАКОВ

    Заявительной кампанией в целом довольны

    Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

    Член Совета Федерации от Приморского края

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Отрасли уделяется большое внимание

    Все материалы

    Интервью

    Заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, профессор Яков МИРКИН

    Заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, профессор

    Яков МИРКИН

    Крабовый промысел сейчас на развилке

    Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55 Сергей БАРАБАНОВ

    Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55

    Сергей БАРАБАНОВ

    История учит ценить людей и ресурс

    Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

    Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ

    ЛИ Янь

    Moon Tech – холод иного уровня

    Генеральный директор ООО «Дальрефтранс» Антон БАЖЕНОВ

    Генеральный директор ООО «Дальрефтранс»

    Антон БАЖЕНОВ

    «Дальрефтранс» выходит на прямой диалог с рыбаками

    Все интервью

    Личное мнение

    Заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

    Заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры

    Роман ВИТЯЗЕВ

    Отлаженные электронные торги станут отличным инструментом

    Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, вице-президент ВАРПЭ Владимир ГРИГОРЬЕВ

    Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, вице-президент ВАРПЭ

    Владимир ГРИГОРЬЕВ

    Для пограничников нет различий между транспортными и рыболовными судами

    Все материалы

    Крупным планом

    Советские и норвежские морские исследователи перед главном входом в ПИНРО в августе 1958. Фото из архива Института морских исследований

    60 лет российско-норвежского научного сотрудничества: приподняли железный занавес ради общего моря

    Разработчики рассчитывают, что использование портала положительно скажется на качестве управленческих решений

    Что предлагает рыбакам портал ОСМ

    Синий краб

    Жаркий Китай

    В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

    В законодательстве о рыболовстве для КМНС – важные изменения

    Все материалы

    События

    На «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для карельского рыболовного флота

    Карельский флот пополнят новые ярусоловы

    В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

    ВАРПЭ утвердила план работы на год

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.