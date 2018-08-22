22 августа 2018 года

Газовый проект Ямала потребовал новых рыбоводных мощностей

В Уральском федеральном округе увеличили выпуски молоди ценных рыб после реконструкции и модернизации Абалакского экспериментального рыборазводного завода. Таким образом возмещается ущерб водным биоресурсам в рамках проекта «Ямал СПГ».

Наверстать отставание по компенсационным мероприятиям проекта «Ямал СПГ» предполагается в 2018 г. Об этом рассказал врио руководителя Нижнеобского теруправления Росрыболовства Иван Матаев на межведомственном совещании, которое провело в поселке Сабетта управление Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе.

По словам Ивана Матаева, общий ущерб водным биоресурсам в результате реализации гигантского газового проекта составляет в натуральном выражении 3,92 тыс. тонн рыбы. Из них основная часть - 3,89 тыс. тонн - приходися на объекты морского порта Сабетта, остальное – на долю международного аэропорта и собственно комплекса по добыче и сжижению природного газа, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления.

Сейчас нанесенный строительством аэропорта и комплексом по добыче СПГ ущерб компенсирован в полном объеме: выращено и выпущено 1,3 млн особей молоди муксуна и 138 тыс. - пеляди, отметил Иван Матаев. А вот с компенсацией ущерба от строительства морского порта возникли серьезные проблемы: в УФО просто не хватает мощностей, чтобы разово произвести столько молоди.

Совместными усилиями Главрыбвода и Госрыбцентра были модернизированы и расширены мощности Абалакского экспериментального рыборазводного завода. Это позволило выпустить в прошлом году 2,6 млн особей молоди сибирского осетра и 209,3 млн экземпляров молоди пеляди. Оставшийся объем компенсационных мероприятий планируют выполнить в 2018 г. путем искусственного воспроизводства сибирского осетра и пеляди, рыбохозяйственной мелиорации (отловом хищных и малоценных видов рыб в озере Ендра в ХМАО), а также спрямления русла реки Поколька в ЯНАО.

Напомним, в апреле текущего года начальник Главрыбвода Дан Беленький рассказал в интервью Fishnews о завершении первого этапа реконструкции Абалакского завода. «Когда речь шла о компенсационных мероприятиях по строительству порта Сабетта, стало понятно, что выполнить их можно только на этом заводе, - отметил глава учреждения. - Мы буквально за три месяца в три раза увеличили его мощность и в прошлом году все выпустили в полном объеме, причем дали интересную навеску сибирского осетра – 10-граммовую. Это была нетривиальная задача, никто не верил в успех, но по факту мы задачу выполнили. В этом году будем повторять эксперимент, закрепим успешный опыт».

В рамках проекта «Ямал СПГ» производится добыча, сжижение и поставки природного газа. Проект включает завод по производству сжиженного природного газа на базе Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения и морского порта Сабетта для погрузки продукции на СПГ-танкеры. В реализации участвуют российские и иностранные компании, общий объем инвестиций превышает 1 трлн рублей.

Fishnews