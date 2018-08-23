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Чрезвычайный и полномочный посол Республики Исландия в России Сигридур БЕРГЛИНД АСГЕЙРСДОТТИР

Берглинд Асгейрсдоттир: Исландия готова с радостью делиться своими инновациями

Исландские компании могут предложить российским партнерам услуги по судостроению, современное оборудование для вылова и переработки рыбы, отмечает посол Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир. Планируется, что выставка в Санкт-Петербурге позволит бизнесу республики наиболее полно представить свои достижения.

«Благодаря накопленному столетиями опыту рыбное хозяйство Исландии завоевало признание и превратилось в мирового лидера в этой области. В рыбной отрасли задействовано 4,2% трудоспособного населения страны и на нее приходится 20% ВВП», - рассказала в интервью Fishnews чрезвычайный и полномочный посол республики в РФ Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир.

Рыбную отрасль Исландии она охарактеризовала как очень современную, технологически инновационную и высокоэффективную. Но для этого было приложено много усилий, которые основывались на накопленном опыте поколений, знаниях в области океанологических исследований, а также бережному и ответственному обращению с водными биологическими ресурсами, обратила внимание посол.

Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир подчеркнула, что в исландской рыбной отрасли основным критерием является качество, а не количество. «Важен не объем добычи, а экономическая отдача от каждого улова, эффективность промысла, - отметила посол. - Получить максимальную стоимость продукции можно только за счет использования самого современного оборудования. В стране уже достаточно давно практикуется безотходное производство. Исландцы научились правильно использовать рыбу не только в пищу, но и в других целях. Например, в косметике, фармацевтике, и даже для производства одежды и аксессуаров». При полном использовании рыбы получается больше добавленной стоимости.

В пример собеседница Fishnews привела треску. Использование современного рыболовного флота, инновации в области глубокой переработки привели к тому, что, несмотря на снижение улова трески с 460 тыс. тонн в 1981 г. до 180 тыс. тонн в настоящее время, стоимость производства увеличилась с 340 млн до 640 млн долларов США соответственно. Другими словами, стоимость, извлекаемая из каждой тонны трески, выросла примерно в 4-5 раз, заявила посол.

Исландские бизнесмены готовы предлагать российским партнерам инновационные технологии и свои ноу-хау в рыбной отрасли, новый подход к дизайну судов, а также высокотехнологичное и высокоэффективное оборудование для вылова рыбы, ее переработки как на судах, так и на прибрежных предприятиях. Именно это направление сейчас является наиболее перспективным для двусторонних торговых отношений между нашими странами, подчеркнула Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир.

По ее словам, интерес к российскому рынку со стороны исландских компаний достаточно высок. Посол обратила внимание, что некоторые производители республики - не новички на российском рынке. Это, в частности компании Marel (она производит разнообразный спектр оборудования и интегрированные системы для пищевой промышленности), Hampidjan (высокотехнологичное оборудование для промысла), Nautic (проектировщик рыболовецких судов), Skaginn 3X, Frost и Rafeyri (оборудование для рыбоперерабатывающих заводов).

Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир рассказала, что исландские компании проявили большой интерес ко II Международному рыбопромышленному форуму и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые пройдут в Санкт-Петербурге в сентябре. Предприятия республики впервые будут участвовать в специализированной отраслевой выставке на объединенном национальном стенде.

Ожидается, что это мероприятие позволит наиболее полно представить заинтересованным компаниям исландские технологии и решения в области модернизации и оптимизации судов и рыбоперерабатывающих предприятий, установить новые деловые контакты, расширить видение и понимание потребностей российского рынка, и, конечно, заключить новые контракты.

«Исландцы — рыболовная нация, готовая с радостью делится своими инновациями. Они смогут помочь в создании современной и эффективной рыбной отрасли России», - подчеркнула Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир.

Организатором выставочных мероприятий выступает Expo Solutions Group, генеральный информационный партнер – Fishnews.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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Чрезвычайный и полномочный посол Республики Исландия в России Сигридур БЕРГЛИНД АСГЕЙРСДОТТИР

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Исландия готова с радостью делиться своими инновациями

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