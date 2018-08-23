На Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая пройдет в рамках Второго Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге в сентябре, впервые будут представлены объединенные национальные стенды предприятий. В таком формате экспозиции ожидается присутствие компаний из Норвегии, Исландии, Дании, Турции, Ирана, Марокко, Маврикия и других стран. В преддверии выставки Fishnews начинает публикацию серии интервью с послами и торговыми представителями государств - участников. Так, о «рыбном» взаимодействии России и Исландии мы поговорили с чрезвычайным и полномочным послом республики в РФ Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир.

- Какое направление для международного сотрудничества в рыбной сфере двух наших стран (экспорт технологий, консалтинг, судостроение и др.) вы считаете наиболее перспективным?

- Рыбная отрасль играет ключевую роль в экономике Исландии. Традиционно рыба служила надежным источником питания для исландцев с самого момента заселения острова в девятом веке.

Благодаря накопленному столетиями опыту рыбное хозяйство Исландии завоевало признание и превратилась в мирового лидера в этой области. В рыбной отрасли задействовано 4,2% трудоспособного населения страны и на нее приходится 20% ВВП.

Рыбную отрасль Исландии можно охарактеризовать как очень современную, технологически инновационную и высокоэффективную. Но для этого было приложено много усилий, которые основывались на накопленном опыте поколений, знаниях в области океанологических исследований, а также бережному и ответственному обращению с водными биологическими ресурсами.

В дополнение к этому, четко ориентируясь на потребности рынка, исландская рыбная отрасль обладает уникальными конкурентными преимуществами. Постоянно требуется отбор лучших и наиболее экономичных проектов, соответствующих высокому качеству и стандартам. Так, например, исландские дизайнеры судов и поставщики оборудования зачастую используют нестандартные подходы и мышление, когда возникающая проблема детально анализируется, прорабатывается и в результате появляются оптимальные и совершенно неординарные решения. Компании, занимающиеся дизайном, постоянно совершенствуют конструкции судов, находя правильный баланс между эффективностью работы, энергосбережением, ценой на продукцию. Особое внимание уделяется безопасности в море. На судах устанавливаются современные системы мониторинга, надежное судовое оборудование, также большое внимание уделяется благоприятным и комфортным условиям работы моряков.

Еще одним ключевым элементом успеха является правильный подход к обработке пойманной рыбы. Исландские технологические решения по охлаждению, переработке и транспортировке известны во всем мире. Благодаря своим инновациям Исландия вышла в мировые лидеры в области эффективности использования своих национальных биоресурсов.

Также важно отметить, что в Исландии рыбная отрасль высокоэффективна и к ней относятся очень бережно. Основным критерием является качество, а не количество. Важен не объем добычи, а экономическая отдача от каждого улова, эффективность промысла. Получить максимальную стоимость продукции можно только за счетиспользования самого современного оборудования. В стране уже достаточно давно практикуется безотходное производство. Исландцы научились правильно использовать рыбу не только в пищу, но и в других целях. Например, в косметике, фармацевтике, и даже для производства одежды и аксессуаров. При полном использовании рыбы получается больше добавленной стоимости. Треска является очень хорошим примером.

Использование современного рыболовного флота, инновации в области глубокой переработки привели к тому, что, несмотря на снижение улова трески с 460 тыс. тонн в 1981 году до 180 тыс. тонн в настоящее время, стоимость производства увеличилась с 340 млн долларов США до 640 млн доларов США соответственно. Другими словами, стоимость, извлекаемая из каждой тонны трески, выросла примерно в 4-5 раз.

Благодаря усилиям посольства Республики Исландия в РФ по продвижению и представлению исландских услуг и технологий в России за последнее время значительно возросла осведомленность о потенциале и возможностях исландских компаний.

Исландские бизнесмены готовы предлагать российским партнерам инновационные технологии и свои ноу-хау в рыбной отрасли, новый подход к дизайну судов, а также высокотехнологичное и высокоэффективное оборудование для вылова рыбы, ее переработки как на борту судов, так и на прибрежных предприятиях. Именно это направление сейчас является наиболее перспективным для двусторонних торговых отношений между нашими странами.

- Насколько российский рынок интересен и важен для производителей промыслового и рыбоперерабатывающего оборудования Исландии?

- Интерес к российскому рынку со стороны исландских компаний достаточно высок.

Представители исландских компаний проявляют стремление и интерес к участию в программе по модернизации и обновлению российской рыболовной отрасли, осуществляемой Правительством РФ.

Они активно посещают основные рыбодобывающие регионы России, общаются и ведут коммерческие переговоры напрямую с покупателями, представляя свои услуги, продукцию и технические решения. Российские компании, со своей стороны, должны выбрать и решить, что им требуется и необходимо.

Надо отметить, что некоторые исландские компании - не новички на российском рынке. Так, например, компания Marel, которая производит разнообразный спектр оборудования и интегрированные системы, применяемые в пищевой промышленности, уже более десяти лет представлена на российском рынке. Спектр продукции компании охватывает весь производственный процесс: от получения сырья до расфасовки и упаковки конечного продукта. В России представлены все направления деятельности – переработка мяса, птицы, рыбы, глубокая переработка. Компания успешно работает на рынке и открыла несколько офисов в разных регионах страны.

Один из крупнейших производителей рыболовных снастей в Исландии, компания Hampidjan, много лет поставляет российским покупателям высокотехнологичное оборудование для вылова. В прошлом году компания открыла свое представительство в Мурманске.

В 2017 году шесть ведущих исландских компаний, объединенных в консорциум Knarr Maritime Consortsium, вышли на российский рынок, открыв свое представительство в Москве.

Компания Nautic, входящая в состав Knarr Maritime, - один из ведущих проектировщиков рыболовецких судов в Исландии - была выбрана известной российской рыболовецкой компанией «Норебо» для разработки траулеров нового поколения. Для успешной работы на российском рынке, основываясь на сотрудничестве и партнерстве с российскими проектировщиками, передавая свои технологии, Nautic открыла офис «Наутик Рус» в Санкт-Петербурге.

Недавно во Владивостоке между «Наутик Рус» и ООО «ПримКраб» был подписан контракт на разработку проекта для нескольких краболовных судов. Дизайн краболовного судна Nautic считается очень перспективным, поскольку основные технические характеристики направлены на обеспечение высоких стандартов безопасности и выносливости судна в бурных морях. Таким образом, скоро российский рынок сможет увидеть новые исландские технологии в действии.

В начале 2018 года исландские компании Skaginn 3X (также член Knarr Maritime Consortium), Frost и Rafeyri подписали контракт на поставку оборудования для современного рыбоперерабатывающего завода на Дальнем Востоке России. Завод будет оснащен самыми передовыми технологиями для сортировки, упаковки и заморозки 900 метрических тонн пелагической рыбы в сутки. Ожидается, что завод станет передовым в России как для продавца, так и для покупателя.

Буквально на днях Skaginn 3X подписала еще один контракт на поставку оборудования для рыбоперерабатывающего завода на Камчатке.

Посольство активно поддерживает исландские компании и помогает в продвижении на российском рынке. Начиная с середины 2016 года были организованы несколько торговых делегаций исландских бизнесменов, которые посещали разные регионы России. Также представители компаний активно участвовали в выставках и отраслевых мероприятиях. В 2016 году я вместе с делегацией исландских бизнесменов посетила Мурманск, где участвовала в мероприятиях Мурманской международной деловой недели. В 2017 году состоялись поездки в Калининград, на Камчатку и во Владивосток. Во Владивостоке мы приняли участие в XII Международном конгрессе рыбаков. Несколько компаний принимали участие в выставке «Нева», которая проходила в Санкт-Петербурге в сентябре. Министр рыболовства и сельского хозяйства Исландии госпожа Катрин Торгедур Гуннарсдоттир посетила Международный рыбопромышленный форум, который впервые проводился в сентябре прошлого года в Санкт-Петербурге.

Вся эта активность показывает стремление, проявляемое со стороны исландских компаний, и необходимость к сотрудничеству, направленные на дальнейшее укрепление нашего партнерства, нахождение новых возможностей на российском рынке. Такая совместная работа практически всегда приводит к положительным результатам, а также к укреплению двусторонних торгово-экономических отношений.

- Готовы ли экспортеры рыбы и морепродуктов Исландии восстановить свое присутствие на рынке России в случае отмены санкций?

- Между Исландией и Россией исторически существовали хорошие и взаимовыгодные торгово-экономические отношения.

Структура экспорта из Исландии в Россию сложилась таким образом, что рыба была основной экспортной статьей. В 2014 году, в соответствии с информацией исландского Статистического бюро, торговый оборот между нашими странами составлял примерно 268млн долларов США.

До 2015 года Россия была одним из основных экспортных рынков для рыбной продукции Исландии. На российский рынок приходилось 5% исландского экспорта рыбы. В основном это была пелагическая рыба - скумбрия, сельдь, мойва.

В 2016 году оборот составил всего 33 млн. долларов США. Такое резкое падение было обусловлено тем, что Россия ввела контрсанции против некоторых видов европейской продукции, в том числе и против рыбы из Исландии. Вследствие этого были запрещены поставки исландской рыбы на территорию РФ. И этот факт, безусловно, серьезнейшим образом отразился на экономике страны. Основные поставщики, многие десятилетия работавшие с российским рынком, понесли большие экономические потери. Местные общины, зависящие от этой торговли, также, к сожалению, пострадали.

Наши поставщики рыбы, безусловно, открыты к возобновлению поставок своей продукции на рынок РФ, чтобы российские потребители могли снова наслаждаться знакомыми вкусами исландских морепродуктов. Но рыночная ситуация и конъюнктура меняются, поэтому сам рынок будет диктовать условия восстановления и потребности в исландской продукции.

В то время как экспорт в Россию рыбной продукции практически исчез, торговые отношения продолжают развиваться. В настоящее время основным экспортным товаром являются знания и оборудование для рыбной отрасли. Как я уже отмечала, Исландия является ведущей в мире страной по разработкам в рыбном хозяйстве. С учетом того, что рыбная отрасль в России сейчас активно развивается, работают программы по привлечению инвестиций, это создало возможности для наших стран сотрудничать в этой области, и я, как посол, уделяла этому направлению большое внимание последние два года. Предполагаю, что исландско-российское сотрудничество выйдет на новый уровень в ближайшее время.

- Есть ли услуги в области консалтинга и обучения в рыбной сфере, которые Исландия может предложить России?

- В Исландии разработаны различные обучающие программы в области рыболовства. Такие программы есть в Университете Исландии (Рейкьявик), Университете Акюрейри (Акюрейри), Исландском рыболовном колледже (Рейкьявик). Эти программы рассчитаны на техническое образование, обучение менеджменту и руководству в отрасли.

Наиболее известным является Университет Организации Объединенных Наций. Начиная с 1975 года, он представляет собой международное сообщество ученых, занятых исследовательской работой, подготовкой в различных областях, в том числе в рыбной отрасли. Хотя эти программы рассчитаны на слушателей из слаборазвитых стран, которые хотят улучшить свое образование.

Также можно найти и ряд консалтинговых компаний в области строительства и дизайна судов.

- Что вы ожидаете от участия в Международной выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге?

- Площадка II Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые будут проходить в сентябре в Санкт Петербурге, является ведущим международным мероприятием отрасли в России в 2018.

Исландские компании проявили большой интерес к этому мероприятию и впервые будут участвовать в специализированной отраслевой выставке на объединенномнациональном стенде, который организуется при участии посольства Республики Исландия и Торгового совета Исландии (Islandsstofa).

Безусловно, мы ожидаем, что это мероприятие позволит наиболее полно представить российским заинтересованным компаниям исландские технологии и решения в области модернизации и оптимизации судов и рыбоперерабатывающих предприятий, установить новые деловые контакты, расширить видение и понимание потребностей российского рынка, ну, и конечно, по возможности заключить новые контракты.

Исландцы — рыболовная нация, готовая с радостью делиться своими инновациями. Они смогут помочь в создании современной и эффективной рыбной отрасли России.

Fishnews

Август 2018 г.