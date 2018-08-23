23 августа 2018 года

Яков Миркин: Удачно действующий сектор экономики лучше не трогать

Структурные перестройки без учета реалий, пусть даже и формально правильные, обескровливают экономику и ее отдельные секторы, в том числе краболовство, подчеркивает завотделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, профессор Яков Миркин.

Сейчас на правительственном уровне активно продвигается выставление крабовых лимитов на торги, хотя несколько лет Росрыболовство говорило об аукционной торговле квотами как о безусловном зле. Резкую смену позиции государства в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» прокомментировал заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, профессор Яков Миркин.

«Иррациональность, отсутствие внятных экономических соображений – наверное, это стиль, - отметил эксперт. - Все понимают, что Россия с каждым годом отстает, потому что среднемировые темпы роста экономики – 3,9%. Президент несколько раз говорил о том, что нужно достичь среднемировых темпов роста. Но у нас вся экономическая политика направлена как раз на торможение».

Экономист напомнил о повышении НДС, избыточной налоговой и административной нагрузке, недоступных кредитах, все время колеблющемся валютном курсе, бюджете «со многими странностями», из которого все время выкачиваются средства в резервы, вместо того чтобы давать деньги на развитие.

«В экономике, где вроде бы должны стимулировать рост, либо делят пирог, либо все время создают стабилизаторы торможения. И, если говорить о крабовом промысле, возможно, мы наблюдаем искусственное замедление вместо «полный вперед!», - считает Яков Миркин. - Очень много экономических решений принимается формально юридически. Инициаторы не чувствуют реальной физической жизни, не знают реальных систем, которым ты либо помогаешь расти и выживать, либо, наоборот, гробишь их на корню».

По мнению эксперта, действия отдельных ведомств очень хорошо ложатся в общую канву экономической политики, в которой вместо стимулирования роста выстраивают огромное количество барьеров, чтобы стабилизировать, затормозить и, может быть, предохранить от чего-то. Но тем самым экономическую политику делают слабее. «При таком предохранении упускаются, во-первых, возможности реальных инвестиций и, во-вторых, возможности сделать большую машину – экономическую, финансовую, краболовную – в любых отраслях», - отметил собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

Он подчеркнул, что кровопускание и торможение, резервирование и стабилизация и другие структурные перестройки все время обескровливают экономику в целом либо отдельные отрасли, потому что в этих отраслях тоже локально начинают принимать решения, которые делают их слабыми.

«Многие вещи в экономике могут делаться формально правильно. Я все время сталкиваюсь с такими формально-юридическими конструкциями, накладываемыми на живую ткань экономики в ситуации, когда лучше подождать и не трогать, - рассказал эксперт. - Вспомним курицу, которая несет золотые яйца. Удачно действующий сектор экономики – это национальное достояние, которым можно гордиться. И если все вокруг падает, а он растет, то дайте ему встать на ноги. И потом уже, если вы считаете, что этот рынок монополизирован или на нем недостаточная конкуренция, начинайте заниматься его делением. Не надо привносить дополнительные высокие риски, которые подрывают в первую очередь конкурентоспособность».

По мнению экономиста, есть много способов добиться импортозамещения и появления краба на внутреннем рынке. Прежде всего, нужно помочь встать на ноги российскому среднему классу, чтобы он мог позволить себе не крабовые палочки, а натуральное мясо краба, отметил Яков Миркин.

Fishnews