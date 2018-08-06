06 августа 2018 года

Подписан закон о повышении НДС

Президент Владимир Путин подписал закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. По-новому НДС будет начисляться с 1 января 2019 г.

Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» был принят Госдумой 24 июля 2018 г. и одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предусматривается повышение ставки НДС с 18% до 20%. Также бессрочно закрепляется тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование на уровне 22% с суммы выплат физическим лицам, не превышающих предельную величину базы для исчисления страховых взносов, и в размере 10% – свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов.

Начисление НДС по новой ставке будет производиться с 1 января 2019 г.

Fishnews