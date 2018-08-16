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Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

ФАР готово к любому решению «крабового вопроса»

Если решение о крабовых аукционах будет принято, Росрыболовство ожидает и поступления финансов в отрасль, и обновления флота, заявил глава ведомства Илья Шестаков. Рыбацкая общественность настаивает на ошибочности расчетов регулятора и не согласна с оценкой последствий для отрасли.

«Мне сложно сказать, когда вопрос окончательно будет решен. Мы ждем определенного решения, каким путем мы будем двигаться с точки зрения регулирования в этом направлении, – прокомментировал руководитель Росрыболовства перспективу с распределением объемов на вылов краба на пресс-конференции 15 августа. – То ли это будут инвестиционные квоты, то ли это будет реализация на аукционе с обязательством по строительству соответствующего краболовного судна. Как только такое решение будет принято, оно потребует в том числе внесения изменений в законодательство».

С определенностью глава отрасли заявил о том, что реализация обоих вариантов одновременно – и классические инвестквоты, и аукцион с обязательствами – невозможна, сообщает корреспондент Fishnews.

«В случае принятия тяжелого решения все равно мы предусматриваем, что и флот будет обновляться, и деньги в отрасль от аукционов, если они будут, пойдут. Таким образом мы хотя бы поддержим рыбохозяйственную науку в том числе, и материально-техническое обеспечение рыбоохраны», – рассказал о позиции федерального агентства Илья Шестаков.

Вместе с тем отраслевая общественность настаивает на ошибочности расчетов федерального агентства – отмечается, что они ведут к разрушению базовых принципов законодательства о рыболовстве.

Напомним, что 20 июля Росрыболовство направило в Минсельхоз письмо с обоснованием экономической эффективности введения аукционов на право добычи крабов. Отраслевая общественность выразила несогласие с выводами агентства: в подготовленных ведомством материалах не учтена позиция объединений рыбохозяйственного комплекса, исследовательских институтов и экспертов. Более того, эти материалы содержат искаженную информацию о рентабельности промысла крабов и объеме необходимых инвестиций для строительства рыбопромыслового флота, отмечают во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ).

Еще одним серьезным шагом Росрыболовства в сторону аукционов стал прогноз, направленный ведомством в Минфин. ФАР рассчитывает получить от выставления на торги крабовых квот 81,9 млрд рублей. В ВАРПЭ делают вывод, что последовательные действия федерального агентства направлены на ревизию законодательных основ отрасли, и отмечают нежелание регулятора учитывать позицию объединений рыбохозяйственного комплекса.

Проблему аукционов планируется обсудить на Всероссийской чрезвычайной конференции работников рыбохозяйственного комплекса, которая пройдет в Москве в сентябре.

Fishnews

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