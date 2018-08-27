27 августа 2018 года

Гибель осетров расследовали ученые

Сотрудники АзНИИРХ изучили обстоятельства гибели десятков русских осетров вблизи азовского побережья Крыма. По мнению специалистов, причиной смерти рыбы стали не загрязнения, а браконьерские жаберные сети.

Комиссия специалистов 15 июля обследовала побережье бухты Русской у села Мысовое. На участке протяженностью 4-5 км было учтено 37 погибших осетров, промысловая длина которых составила от 25 до 60 см. Рыбы располагались на песчаном пляже либо одиночно, либо группами по три экземпляра на расстоянии около 1,5-2 м от уреза воды и на удалении друг от друга примерно 70-100 м.

По данным керченских пограничников, к концу июля в том же районе обнаружено еще 23 погибших осетра и две азовки (черноморских морских свиньи). При этом научные наблюдатели не фиксировали признаков массовой гибели осетровых в июле 2018 г. в других районах азовского побережья Крыма.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ, на обследованном побережье кроме осетровых не найдено других погибших рыб, беспозвоночных или околоводных птиц. Это отвергает версии их отравления или летнего замора. Акватория Азовского моря и побережье не имели признаков загрязнения нефтепродуктами, бытовыми или промышленными стоками. Морская вода обладала нормальной окраской поверхности, характерной для штормовой погоды, не имела посторонних запахов и включений.

Ряд признаков свидетельствовал о том, что рыбы могли погибнуть в результате попадания в лесковые жаберные сети с ячеей 40-60 мм. Об этом говорят характерные повреждения: разрушение мягких тканей плавников и голов (жабры, глаза, головной мозг и др.), кожи в районе хвостового стебля и самого хвостового стебля, а также селективный размер особей и другие признаки. По мнению специалистов, осетры погибли примерно в одно время на расстоянии не более 50 км от места обследования.

Наиболее вероятной причиной гибели осетров ученые считают прилов в браконьерские жаберные сети для добычи пиленгаса. Промысел этой рыбы жаберными сетями в Азовском море в июле был запрещен.

Fishnews

