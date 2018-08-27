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Черноморские мидии

Крым начал промысел мидий

В этом году компании Республики Крым и Севастополя впервые открыли промышленную добычу черноморских мидий. Уже освоено более 6 тонн, всего к вылову рекомендовано 199 тонн этого моллюска.

Добытые мидии поступают на реализацию в торговую сеть полуострова и в рестораны. Оптовая цена дикого моллюска на полуострове колеблется в диапазоне 120-250 рублей за килограмм, сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства.

Ущерб популяции мидий в районе Крымского полуострова был нанесен в советское время в результате освоения нового объекта – шпрота. Об этом рассказывает в статье 2006 г. «Траловый промысел и его влияние на донные биоценозы Черного моря» заместитель директора Института биологии южных морей имени Ковалевского Александр Болтачев. По его данным, в 1970-х гг. на Черном море был открыт промысел шпрота донными тралами. К началу 1980-х гг. использование этих орудий лова запретили, однако шпрота продолжили добывать пелагическими тралами, нередко касаясь дна. В результате серьезно пострадали донные биоценозы, в том числе популяция мидий.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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