28 августа 2018 года

Россия и США скоординировали позиции по промыслу

На 29-й сессии российско-американского Межправительственного консультативного комитета по рыбному хозяйству стороны обменялись информацией по рыбным запасам, договорились о совместных научных исследованиях и борьбе с браконьерством.

Сессия российско-американского МКК завершилась в Казани. Делегации возглавляли заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов и и.о. помощника заместителя госсекретаря США по рыбному промыслу и океанам Уильям Генри Гиббонс-Флай. Заседания комитета проходят ежегодно в соответствии с межправительственным соглашением от 1988 г. о взаимных отношениях в области рыбного хозяйства.

Научное сотрудничество

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, стороны рассмотрели результаты изучения запасов морских биоресурсов, в том числе поделились информацией о состоянии популяций беринговоморского минтая. США приветствовали предложение России обмениваться данными о прилове лососевых в ходе промысла минтая. На заседании также представили оценки запасов других ВБР в Беринговом море.

Было отмечено, что в последние годы успешно реализованы совместные проекты по изучению ластоногих. Стороны подчеркнули приоритетность продолжения исследований в России и на Аляске для мониторинга состояния и динамики запасов тюленей. В целом стороны подтвердили готовность к скоординированным научным работам в Беринговом море и Арктике для оценки состояния водных биоресурсов.

Представители России рассказали о запланированных исследованиях донной экосистемы и планктонных сообществ Чукотского моря на НИС «ТИНРО» в сентябре 2018 г. Соединенные Штаты представили информацию об экосистемном исследовании в Чукотском море. Оно проводилось в августе-сентябре 2017 г. для изучения воздействия снижения ледовитости на экосистему. В съемке принимали участие трое ученых из ТИНРО-Центра и ВНИРО. Специалисты США подчеркнули, что сотрудничество с российскими специалистами стало основой успеха экспедиции и пригласили их в научный рейс в 2019 г.

Борьба с браконьерством

Особо обсуждалось взаимодействие в предотвращении ННН-промысла и реализации соответствующего межправительственного соглашения. Стороны отметили высокий уровень взаимодействия в этой сфере между Погрануправлением ФСБ России по восточному арктическому району и 17-м районом Береговой охраны США.

Отдельной темой стали перспективы научного взаимодействия в контексте планируемого подписания соглашения о предотвращении ННН-промысла в центральной части Северного Ледовитого океана. Американцы сообщили, что удовлетворены положительным результатом переговоров. Российская сторона отметила, что документ практически прошел все внутренние согласования.

Также обсуждались вопросы торговли рыбой и морепродуктами в связи с инициированием США процесса сертификации иностранных промыслов в рамках реализации закона о защите морских млекопитающих. Стороны договорились продолжить консультации, в том числе организовав видеоконференцию в текущем году.

Fishnews