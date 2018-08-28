28 августа 2018 года

Проблемы портов и судоверфей обсудят в Хабаровске

Развитие дальневосточных судостроительных заводов и рыбных терминалов морских портов – основные темы совещания в Хабаровске, которое 13 сентября организует Российский союз промышленников и предпринимателей.

13 сентября в Хабаровске состоится совместное расширенное заседание Координационного совета региональных отделений РСПП в Дальневосточном федеральном округе и комитета РСПП по цифровой экономике. К участию в мероприятии приглашены вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития Александр Козлов, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Среди участников заседания – представители региональных органов государственной власти ДФО, Объединенной судостроительной корпорации, бизнес-сообщества, а также руководители дальневосточных портов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ, на встрече планируется рассмотреть вопросы развития судостроения в ДФО. В числе других тем – развитие рыбных терминалов морских портов Дальнего Востока, деятельность наблюдательных советов территорий опережающего социально-экономического развития, проекты в сфере цифровой экономики и другие вопросы, касающиеся предпринимательской деятельности. С докладами выступят председатель координационного совета региональных отделений РСПП в ДФО, вице-президент РСПП Герман Зверев и председатель комитета РСПП по цифровой экономике Михаил Осеевский.

Fishnews