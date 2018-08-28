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Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир БЛОЦКИЙ

Владимир Блоцкий: Закон о любительской рыбалке не должен ущемлять права людей

Скорого принятия закона о любительском рыболовстве ждать не стоит: нужно проработать множество вопросов, учесть интересы населения, отмечает член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Блоцкий.

Законопроект «О любительском рыболовстве» был принят в первом чтении еще в декабре 2013 г. Ко второму чтению документ подошел с новым названием - «О любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Почему процесс так затянулся, в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Блоцкий.

«Это действительно очень сложный законопроект, потому что прежде всего необходимо учесть мнение граждан – простых рыбаков с удочкой, - обратил внимание депутат. - Это настолько сложная и тонкая грань. Остается масса вопросов, поэтому закон, который, казалось бы, был принят в первом чтении, далеко не так легко дальше подводить ко второму чтению. На базе комитета создана целая рабочая группа, которую возглавляет мой коллега. Идет постоянная работа во взаимодействии с правительством, с рыбацким сообществом, с государственно-правовым управлением».

По мнению парламентария, работа над законопроектом далека от завершения. Если и можно рассчитывать на принятие закона во втором чтении, то только ближе к концу осенней сессии, считает Владимир Блоцкий.

Он отметил, что после установления суточных норм вылова по всем регионам «такого накала страстей уже нет».

«Но еще раз говорю: задача ведь не в том, чтобы быстро принять закон. Не надо это делать быстро. Законы нужно принимать вдумчиво, грамотно, спешка здесь не нужна. Поэтому задача – принять действительно выверенный, правильный закон, который бы отвечал чаяниям большинства нашего населения. Мы не должны ущемлять права и интересы людей. Не потому, что это избиратели, а потому, что это люди. Я сторонник классической теории, где человек, его права и свободы – это высшая ценность. Вот давайте из этого исходить и во главу угла все-таки ставить человека», - подчеркнул депутат.

Fishnews
НазадМетки: правительство
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