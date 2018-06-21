21 июня 2018 года

Суточными нормами для рыбалки охватили всю Россию

Новые изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна вводят суточные нормы добычи при осуществлении любительского рыболовства. Лимиты прописали для Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей, Чукотки, ЕАО.

Согласно поправкам, в Приморье рыбаки-любители за сутки смогут наловить по 30 терпугов, камбал, красноперок-угаев и экземпляров минтая, 60 наваг, 20 тихоокеанских сельдей (севернее залива Ольга), 100 зубастых корюшек, 15 кундж, 25 мальм, 10 пиленгасов, 10 мидий Грея и 200 травяных креветок. Лимиты пресноводных биоресурсов следующие: ленки, хариусы, монгольский краснопер – по 10 штук; серебряный карась и конь-губарь – по 20 экземпляров; толстолобики, сазан, верхогляд, щука, налим, амурский сом, конь-губарь – по 5 рыб; белый амурский лещ и таймень – по 3 особи.

В Чукотском автономном округе в день можно будет поймать по 100 штук гольцов, наваги и сельди озерной формы, 500 азиатских зубастых корюшек, 300 щук, по 50 хариусов, сигов-востряков и сигов-пыжьянов, камбал, экземпляров минтая, морских сельдей, волосатых пятиугольных крабов. Нормы по вальку обыкновенному, треске, колючему крабу – 20 штук, по белокорому палтусу – 10 штук, сообщает корреспондент Fishnews.

Рыболовам Камчатки разрешат ловить в сутки по 30 крабов-стригунов, 50 сельдей, 10 хариусов, 200 корюшек Петропавловско-Командорской подзоны и 3 микижи (жилой формы).

В Еврейской автономной области, Хабаровском крае и Амурской области в законный суточный улов любителя войдут 30 хариусов, 20 карасей, по 10 сигов, красноперов, жерехов и морских гребешков. А также по 5 сазанов, щук, амурских сомов, верхоглядов, лещей, змееголовов, ленков, кундж (проходной формы), мальм (проходной формы) и колючих крабов. Норма добычи азиатской зубастой корюшки – 150 штук, морской малоротой – 300 штук, травяной креветки – 100 экземпляров, сибирского тайменя – 1 рыба.

В Магаданской области рыболовам прописали следующие лимиты: по 100 камбал и корюшек, 50 наваг, 30 гольцов, по 25 кундж и хариусов, 10 тихоокеанских белокорых палтусов. Также можно добыть в общей сложности 10 крабов (колючего, синего, камчатского) и по 20 кг всех остальных видов водных биоресурсов.

В Сахалинской области можно будет поймать в сутки по 50 камбал, сельдей, устриц, петушков, спизул, серых морских ежей, 100 наваг, 200 азиатских зубастых корюшек, по 300 малоротых и малоротых морских корюшек. Лимиты гольцов и красноперок-угаев – по 30 рыб, травяной креветки – 200 экземпляров, колючего ежа – 10 штук, водорослей – 50 кг.

Поправки вступят в силу с 1 июля, таким образом, суточные нормы любительской рыбалки будут установлены во всех регионах страны. Напомним, ранее лимиты ввели для Байкальского, Западного, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского, Азово-Черноморского, Северного и Волжско-Каспийского бассейнов.

Fishnews