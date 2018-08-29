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Добыча лосося на Камчатке

Уловы лосося преодолели отметку в 500 тыс. тонн

На 28 августа российские рыбаки добыли 538 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Значительная прибавка по уловам по сравнению с уровнем 2016 г. отмечена на Камчатке и в Чукотском автономном округе.

Уловы тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке на 88% превышают показатель на 28 августа позапрошлого года. Больше всех взяла Камчатка - 451,5 тыс. тонн, что в два раза выше уровня 2016 г. (219 тыс. тонн). В ЧАО выловлено 2,6 тыс. тонн, что на 76% больше показателя за аналогичный период позапрошлого года.

«Представители рыбопромышленного комплекса Камчатки отмечают, что осваивать рекордные объемы вовремя удается благодаря оперативному принятию решений отраслевой наукой по увеличению рекомендуемых объемов к изъятию», - рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. С учетом больших подходов лососевых усилила работу рыбоохрана. По данным Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, с начала года у браконьеров изъято более 127 тонн водных биоресурсов, 13 тонн икры, более ста орудий лова и 25 транспортных средств.

Рыбаки Магаданской области добыли около 6,6 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что более чем в два раза превышает показатель на аналогичную дату 2016 г.

В Сахалинской области освоено более 34 тыс. тонн, что на 15 тыс. тонн меньше, чем в конце августа позапрошлого года.

Объем вылова в Хабаровском крае – 22,7 тыс. тонн, что на 42,2%, или на 31 тыс. тонн, ниже уровня 2016 г. Промысел нерки и гольцов практически закончен, с 26 августа открыт промысел осенней кеты в Амуре.

В Приморском крае выловили 924 тонны, что на 76%, или на 3 тыс. тонн, меньше показателя за аналогичный период 2016 г.

«Необходимо обеспечить максимальный прием рыбы в портах Приморского края, в частности, переместить все свободные рефконтейнеры в порты, – заявил на заседании штаба путины замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. – Продукция из тихоокеанских лососей должна бесперебойно и беспрепятственно поставляться в центральную часть России и другие регионы потребления».

К началу недели только из Владивостока отправлено 66 ускоренных поездов со 123,3 тыс. тонн рыбной продукции.

Fishnews
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