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Дальневосточная сардина (иваси)

На иваси и скумбрию нужен дополнительный флот

Росрыболовство рекомендует рыбакам после пика лососевой путины переключиться на добычу пелагических видов рыб. Рост запасов сардины-иваси и скумбрии в российской экономзоне подтверждается как уловами промысловиков, так и данными отраслевой науки.

По информации штаба по организации промысла пелагических видов рыб, вылов сардины-иваси по состоянию на 28 августа составил 12,5 тыс. тонн, что в четыре раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уловы скумбрии возросли до 6 тыс. тонн, сайры добыто около 3 тыс. тонн. На промысле находятся 17 российских судов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, уловы уже поступают на российский берег для производства продукции. В целом обстановка на промысле складывается успешно, но, по мнению регулятора, необходимо усилить концентрацию флота для более эффективного освоения крупных подходов рыбы.

«Лососевая путина скоро подойдет к концу. Рыбопромышленники не должны останавливать промысел, нужно переходить в новые, перспективные районы. Наука докладывает, что около 1,5 млн тонн пелагических объектов сейчас находятся в экономической зоне России, и их нужно эффективно облавливать», – заявил замруководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Он поручил дальневосточным теруправлениям провести разъяснительную работу с пользователями, а научным институтам подготовить презентации с детальными прогнозами.

По данным ТИНРО-Центра, в конце августа – начале сентября район промысла будет находиться под воздействием циклона, затем погодные условия стабилизируются. Уплотнение косяков сайры повысит эффективность работы флота. Результативность лова сардины-иваси и скумбрии также увеличится в связи с миграцией рыбы от северных Курильских островов в традиционные места промысла у Южных Курил.

В ближайшее время в промысловый район планирует подойти плавбаза «Петр Житников» и четыре автономных судна «Дальморепродукта».

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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