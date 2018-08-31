31 августа 2018 года

«Пираньям»-коррупционерам сохранили сроки

Сахалинский областной суд оставил в силе приговор сотрудникам Московско-Окского теруправления Росрыболовства. Они осуждены за получение взятки и «крышевание» браконьерства.

В начале июня Долинский городской суд признал двоих сотрудников отдела рыбоохраны Московско-Окского теруправления Росрыболовства (спецназ «Пиранья») виновными в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) и получении взятки за совершение незаконных действий в интересах взяткодателя и общее покровительство по службе группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (пункты «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ).

«Пираний» отправили в командировку на Сахалин с конца августа по конец сентября для помощи региональной рыбоохране на «красной» путине. По версии следствия, вечером 10 сентября 2017 г. в селе Стародубское Долинского района два инспектора получили от местного жителя взятку в 170 тыс. рублей. За эти деньги они обязались не мешать незаконно ловить лососей в реке Найба, а также предупреждать браконьера о рыбоохранных рейдах, считают следователи.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, судебная коллегия по уголовным делам Сахалинского областного суда, рассмотрев апелляционные жалобы, признала законным и обоснованным назначенное наказание. Это лишение свободы на срок 7 лет 3 месяца одному и 5 лет 1 месяц второму соучастнику с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. А также штрафы по 510 тыс. рублей с каждого и запреты занимать должности на государственной службе.

Fishnews