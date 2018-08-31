Новости

«Пираньям»-коррупционерам сохранили сроки

Сахалинский областной суд оставил в силе приговор сотрудникам Московско-Окского теруправления Росрыболовства. Они осуждены за получение взятки и «крышевание» браконьерства.

В начале июня Долинский городской суд признал двоих сотрудников отдела рыбоохраны Московско-Окского теруправления Росрыболовства (спецназ «Пиранья») виновными в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) и получении взятки за совершение незаконных действий в интересах взяткодателя и общее покровительство по службе группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (пункты «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ).

«Пираний» отправили в командировку на Сахалин с конца августа по конец сентября для помощи региональной рыбоохране на «красной» путине. По версии следствия, вечером 10 сентября 2017 г. в селе Стародубское Долинского района два инспектора получили от местного жителя взятку в 170 тыс. рублей. За эти деньги они обязались не мешать незаконно ловить лососей в реке Найба, а также предупреждать браконьера о рыбоохранных рейдах, считают следователи.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, судебная коллегия по уголовным делам Сахалинского областного суда, рассмотрев апелляционные жалобы, признала законным и обоснованным назначенное наказание. Это лишение свободы на срок 7 лет 3 месяца одному и 5 лет 1 месяц второму соучастнику с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. А также штрафы по 510 тыс. рублей с каждого и запреты занимать должности на государственной службе.

Fishnews
НазадМетки: браконьерстворосрыболовствосахалинуголовное дело
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

От первого лица

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир БЛОЦКИЙ

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Владимир БЛОЦКИЙ

Аукционы не должны быть способом передела собственности

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Заявительной кампанией в целом довольны

Все материалы

Интервью

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Отказ от базовых принципов запустит негативные процессы

Коммерческий директор ООО «Дальрефтранс» Антон СУХОРУКИХ

Коммерческий директор ООО «Дальрефтранс»

Антон СУХОРУКИХ

Экономика доставки рыбы. Взгляд перевозчика

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Исландия в России Сигридур БЕРГЛИНД АСГЕЙРСДОТТИР

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Исландия в России

Сигридур БЕРГЛИНД АСГЕЙРСДОТТИР

Исландия готова с радостью делиться своими инновациями

Заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, профессор Яков МИРКИН

Заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН, профессор

Яков МИРКИН

Крабовый промысел сейчас на развилке

Все интервью

Личное мнение

Заместитель директора ООО «УК НОРЕБО» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

Сергей СЕННИКОВ

Проблему с иностранными транспортными судами решит корректировка законодательства

Заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Отлаженные электронные торги станут отличным инструментом

Все материалы

Крупным планом

Карпы, выращенные в рыбхозе «Осёнка»

Живая рыба ищет путь к народу

Мурманский морской рыбный порт. Фото Виталия Новикова

После приватизации Мурманский морской рыбный порт инвестировал в развитие полмиллиарда рублей

Советские и норвежские морские исследователи перед главном входом в ПИНРО в августе 1958. Фото из архива Института морских исследований

60 лет российско-норвежского научного сотрудничества: приподняли железный занавес ради общего моря

Разработчики рассчитывают, что использование портала положительно скажется на качестве управленческих решений

Что предлагает рыбакам портал ОСМ

Все материалы

События

На «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для карельского рыболовного флота

Карельский флот пополнят новые ярусоловы

В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.