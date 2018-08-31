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Ученые проводят исследования рыбных запасов на НИС «Бухоро» Фото пресс-службы Сахалинского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

На Западном Сахалине и Южных Курилах выросли рыбные запасы

В СахНИРО подвели итоги научно-исследовательского рейса в Западно-Сахалинской подзоне и у южных Курильских островов. По предварительным данным, результаты оценки запасов ряда рыб и беспозвоночных заметно выше, чем в прошлые годы.

Исследования проводились на НИС «Бухоро» совместно с ТИНРО-Центром в июне-июле. Рейсовый отчет представил на заседании ученого совета ведущий научный сотрудник лаборатории морских промысловых рыб СахНИРО Ким Сен Ток.

С 18 июня по 30 июля было выполнено 195 траловых станций, из них 100 – у Западного Сахалина в общем диапазоне глубин от 18 до 581 м, и 95 – у Южных Курил на глубинах от 20 до 438 м. Проведенные исследования позволили получить сведения по условиям обитания, распределению, биологии и состоянию запасов целого ряда массовых и промысловых видов рыб и беспозвоночных.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, у западного побережья Сахалина ученые отметили 87 видов рыб из 21 семейства. Наиболее массовыми представителями ихтиофауны были камбаловые, тресковые и рогатковые. Минтай и треска свои посленерестовые скопления образовывали вдоль края шельфа – верхних участков островного склона от района северо-западнее острова Монерон до свала у Чехово-Ильинского мелководья. Однако основное поле концентраций этих видов отмечалось севернее мыса Ломанон на шельфе с глубинами 40-46 м. Все камбалы и большинство видов из семейства рогатковых находились на традиционных участках своего размножения, а затем и нагула – на мелководном шельфе Татарского пролива на глубинах до 100 м. Основу ихтиомассы обследованного района, по предварительным расчетам, составили минтай и треска (36% и 15,1% соответственно).

Беспозвоночные в уловах у Западного Сахалина были представлены 59 видами из 25 семейств. В том числе 5 видами крабов (включая 4 промысловых), 16 видами креветок, 35 видами моллюсков и 3 видами иглокожих (кроме офиур и морских звезд). Самым распространенным видом в районе исследований был краб-стригун опилио (частота встречаемости - 69%). Вторым был песчаный шримс (53%), значительную частоту встречаемости имели также гребенчатый чилим (48%) и палевый морской еж (45%). Наибольшей численности и биомассы у западного Сахалина достигали крабы (стригун опилио, четырехугольный волосатый и камчатский), а также командорский кальмар и палевый морской еж.

У южных Курильских островов ихтифауна включала 95 видов рыб из 23 семейств. К числу наиболее массовых представителей относились также виды из семейств камбаловые, тресковые и рогатковые. Основные концентрации рыб (минтая, трески, камбал, рогатковых бычков) были отмечены в пределах Южно-Курильского пролива и в южной части океанских вод острова Итуруп. Немногочисленные учетные станции в охотоморских водах Итурупа и Кунашира показали присутствие плотных нагульных концентраций трески, минтая и одноперого терпуга и в этих водах. Более 40% от общей ихтиомассы в районе также пришлось на треску и минтай (34,6% и 8,7% соответственно).

В уловах у Южных Курил отмечено 64 вида беспозвоночных из 28 семейств, в том числе 7 видов крабов (включая 6 промысловых), 11 видов креветок, 40 видов моллюсков и 5 видов иглокожих (кроме офиур и морских звезд). Самым распространенным видом в районе исследований был камчатский краб, отмеченный на 48,4% станций. Значительную частоту встречаемости имели также брюхоногий моллюск Fusitriton oregonensis (38,9%) и палевый морской еж (37,9%). Наибольшие учтенные численность и биомасса были выявлены для камчатского краба, значительные – для кукумарии и палевого морского ежа.

По предварительным расчетам, результаты оценки запасов по ряду объектов промысла оказались заметно выше данных прошлых лет учета в обоих районах исследований, отметили в СахНИРО. Материалы отчета используют при составлении перспективных прогнозов вылова в Западно-Сахалинской и Южно-Курильской рыбопромысловых зонах.

Fishnews

  • Ученые проводят исследования рыбных запасов на НИС «Бухоро» Фото пресс-службы Сахалинского НИИ рыбного хозяйства и океанографии
  • Ученые проводят исследования рыбных запасов на НИС «Бухоро» Фото пресс-службы Сахалинского НИИ рыбного хозяйства и океанографии
  • Ученые проводят исследования рыбных запасов на НИС «Бухоро» Фото пресс-службы Сахалинского НИИ рыбного хозяйства и океанографии
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