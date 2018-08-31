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Карпы, выращенные в рыбхозе «Осёнка»

Живая рыба ищет путь к народу

По данным Росрыболовства, в 2017 г. в России произведено 186,5 тыс. тонн товарной рыбы. Одним из острых вопросов для рыбоводных хозяйств Подмосковья остается закупочная политика торговых сетей.

Рыбоводные хозяйства рассредоточены по всей территории нашей страны. Для многих краев и областей, включая Центральный федеральный округ, где объемы добычи в пресноводных водоемах незначительны, система рыбхозов, сложившаяся во второй половине XX в., до сих пор остается единственным источником живой рыбы.

«Размерный ряд по карпу в среднем – это 1-1,2 кг. Двух-трехкилограммовых очень редко берут. Крупная рыба не особо пользуется спросом, – говорит директор Бисеровского рыбокомбината Андрей Семенов. – То же самое по живой форели – от 0,8 кг до 1,2-1,3 кг. Большую не особенно хотят, потому что цена другая, но и мелкая тоже не устраивает – хочется покрупнее».

Более-менее стандартные параметры и отсутствие видимых дефектов и повреждений – требования магазинов, которым нужно, чтобы вся рыба была как на подбор и хорошо смотрелась в аквариуме. Наладить работу с ретейлерами стараются многие рыбоводные хозяйства Подмосковья – это и деньги, и гарантированные объемы сбыта. По словам Андрея Семенова, на поставки в сети приходится до 70-80% оборота предприятия.

Правда, и сложностей при взаимодействии с сетевыми магазинами, как у любых сельхозтоваропроизводителей, у рыбхозов хватает. В первую очередь это закупочная политика сетей, где отбор очень часто происходит только по цене: кто предложит более дешевый товар, с тем и заключат договор.

«Чтобы в принципе в сеть попасть, нужно предложить хорошую цену. Летом в самый сложный период, когда рыбы везде мало, сети еще как-то идут навстречу. А так – кто даст меньшую цену, на качество смотрят редко, – рассказывает Fishnews финансовый директор рыбхоза «Осёнка» Екатерина Черемисова. – Некоторые сети прямо заявляли: «Нам ваше качество абсолютно не нужно, нам нужна цена». Мы из одной сети в прошлом году так вылетели – только из-за того, что у нас 5 рублей была разница».

Закупочные цены – острый вопрос для подмосковных рыбоводов. Преимущества от близкого расположения к столице практически нивелируются не самыми благоприятными условиями для выращивания, необходимостью применения кормов, а отсюда и довольно высокой себестоимостью товарной рыбы. Уровень конкуренции в этой сфере достаточно высок – на московский рынок стекается продукция аквакультуры со всех уголков страны.

По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в 2017 г. объем производства рыбы в регионе составил 4,2 тыс. тонн. Между тем, по статистике Росрыбхоза, только предприятия – члены ассоциации в прошлом году привезли в столицу 4314 тонн живой рыбы.

Давление со стороны привозного карпа ощущают все хозяйства столичного региона. «У них объемы выращивания очень значительные, поэтому они заинтересованы в том, чтобы больше рыбы сюда на рынок привезти и тем самым уронить цены так, чтобы нам было невыгодно работать», – рассказывает генеральный директор рыбхоза «Клинский» Святослав Просинюк. – «Конечно, логистика влияет на цену, но у них гораздо дешевле себестоимость».

Руководители предприятий отмечают, что за последние годы неуклонно падают и объемы живой рыбы, закупаемые сетями, и размеры разовых партий. «Поставки очень маленькие. Если бы мы возили стабильно хотя бы по 50-60 кг в один магазин, еще можно было бы говорить о чем-то», – вздыхает Екатерина Черемисова.

В Бисеровском рыбокомбинате реализация за последний год колеблется на уровне 60–80 тонн в месяц. «Это низкий результат. В 2008–2010 гг. средняя реализация была по 100 с лишним тонн в месяц», – констатирует Андрей Семенов.

Розничная торговля далеко не всегда горит желанием иметь дело с живой рыбой – слишком много хлопот. Стоимость хорошего аквариума составляет несколько тысяч долларов, плюс необходимость постоянного обслуживания. Достаточно ошибиться с температурой воды, и попавшая в стрессовые условия рыба моментально теряет товарный вид. Многие и вовсе считают этот товар убыточным. «Никто не хочет терять прибыль. Сети говорят, что на живой рыбе не зарабатывают абсолютно ничего», – говорит Екатерина Черемисова.

Рыбхозы с такой точкой зрения категорически не согласны. «Живая рыба востребована у покупателей», – утверждают в подмосковных хозяйствах. Многие из них ведут собственную торговлю на рынках, с автолавок, в небольших магазинах. Цены, как правило, более умеренные, чем в ретейле, и товар расходится быстро.

Напротив для сетей наценка свыше 70% – в порядке вещей. В результате в московских магазинах встретить живого карпа дешевле 200 рублей за килограмм крайне сложно. «Проблема с сетями в том, что они делают большую наценку. Если бы они брали по нормальной цене, к которой добавляли бы 10-15% своей выгоды, то рыба уходила бы быстро. Но, к сожалению, они обычно цены задирают по каким-то своим соображениям», – пожимает плечами Екатерина Черемисова.

Между тем анализ потребительских предпочтений россиян показывает, что рыба, тем более в живом виде, не входит даже в первую пятерку самых популярных продуктов. И с падением доходов люди становятся крайне чувствительными к цене. Даже разница в 10 рублей имеет значение.

«Цена влияет очень сильно. Если есть в городе рыба дешевле, то народ пойдет туда. Наш рыбхоз, например, знают многие, качество рыбы из Осёнки себя зарекомендовало, и к нам идут. Но если привезут откуда-то, и цена будет значительно ниже, то вполне возможно, что наш покупатель развернется и пойдет купит там, где дешевле», – подтверждает Екатерина Черемисова.

На рынках конкуренцию рыбоводным хозяйствам нередко составляет и «серая» рыбопродукция, в том числе браконьерская, которая по понятным причинам стоит дешевле легальной. Бороться с рыбным контрафактом крайне сложно. Определенные надежды в этом плане бизнес связывает с переходом на электронную ветсертификацию и повсеместным использованием ГИС «Меркурий», теоретически позволяющей отследить происхождение продукции, но на практике толку от этих нововведений пока немного.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Карпы, выращенные в рыбхозе «Осёнка»
  • Пруд коломенского рыбхоза «Осёнка»
  • Молодь карпа
  • Финансовый директор рыбхоза «Осёнка» Екатерина ЧЕРЕМИСОВА
  • Директор Бисеровского рыбокомбината Андрей СЕМЕНОВ
  • Пруд рыбхоза «Клинский»
  • Генеральный директор рыбхоза «Клинский» Святослав ПРОСИНЮК
  • Популярностью у потребителей всегда пользовалась живая рыба
  • В московских магазинах встретить живого карпа дешевле 200 рублей за килограмм крайне сложно
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