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Перспективы создания ЧОПа для марифермеров обсудили в администрации Приморья

Нужен ли марикультуре свой ЧОП?

В Приморском крае планируют создать региональное частное охранное предприятие для защиты хозяйств аквакультуры от хищений. Бизнес идею воспринял неоднозначно.

Поручение создать в Приморье «рыбоводное» ЧОП дал вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Перспективы такого решения проблемы с хищениями гидробионтов рассмотрели на совещании, которое провел вице-губернатор Валентин Дубинин. В обсуждении участвовали представители краевого департамента рыбного хозяйства, теруправления Росрыболовства, ГИМС, нацгвардии, полиции, погрануправления, предприятий марикультуры и их объединений.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Ассоциация марикультурных организаций Приморского края инициативу поддержала. Председатель АМКОР Вадим Лихачев отметил, что у каждого пользователя будет выбор: обращаться к охранному предприятию или нет.

Заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры Роман Витязев высказал опасения. Он напомнил об инциденте с ЧОПом «Гюрза» в заливе Посьета, когда совладелец охранного предприятия был пойман с трепангом. «Как бы у нас не получился такой ЧОП на весь залив Петра Великого. Потому что есть риски. Если у пограничников, у сотрудников МВД есть собственные службы безопасности, то возникает вопрос: кто будет контролировать сотрудников ЧОП?» - заметил Роман Витязев.

Генеральный директор частной охранной организации «Симуран» Егор Лабортас рассказал о сложностях защиты участков марикультуры: ЧОПу потребуется свой флот, транспорт, согласование ряда вопросов с нацгвардией, полицией и другими силовыми инстанциями. Поэтому услуги будут недешевыми.

Заместитель начальника краевого департамента рыбного хозяйства Валерий Корко проинформировал, что в Приморье за 80 пользователями закреплено более 230 участков общей площадью более 60 тыс. га. Основная часть РВУ (и по площади, и по количеству) расположена в заливе Петра Великого, а также в Тернейском районе. Валерий Корко отметил, что услуги ЧОПа, в том числе организация доставки и проживания сотрудников на отдаленных хозяйствах, будут довольно затратными для предприятий. Представитель департамента предложил, как вариант, ставить под охрану сразу несколько хозяйств, например, в Хасанском районе. Он также обратил внимание, что похитители гидробионтов с РВУ обычно также занимаются браконьерством дикого трепанга и гребешка в сопредельных водах. Поэтому ЧОПу потребуется активно взаимодействовать с правоохранительными органами.

Участники совещания договорились продолжить обсуждение после того, как соберут данные: сколько компаний хотят воспользоваться услугами частного охранного предприятия и сколько в крае ЧОПов, готовых предложить марикультурщикам свои услуги.

Fishnews

  • Перспективы создания ЧОПа для марифермеров обсудили в администрации Приморья
  • Вице-губернатор Приморского края Валентин ДУБИНИН
  • Председатель Ассоциации марикультурных организаций Приморского края Вадим ЛИХАЧЕВ
  • Заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ
  • Генеральный директор частной охранной организации «Симуран» Егор ЛАБОРТАС
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    НазадМетки: аквакультурабраконьерстводальний востокросрыболовство
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