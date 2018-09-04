04 сентября 2018 года

От регионов ждут поддержки рыбацкого судостроения

Росрыболовство призывает субъекты РФ включить в региональные отраслевые программы инструменты поддержки строительства малотоннажного промыслового флота на отечественных верфях.

Совещание по вопросам строительства промыслового флота провел заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук. Во встрече участвовали представители Минпромторга, органов государственной власти субъектов РФ, АО «Газпромбанк Лизинг», рыбопромышленных и судостроительных компаний, проектных институтов, отраслевых союзов и ассоциаций.

«В тех субъектах, где программ нет, или они не работают, будем совместно с регионами вырабатывать необходимые меры. Региональные программы – важный и продуктивный инструмент поддержки рыбопромысловой отрасли», – подчеркнул Петр Савчук.

В отдельных регионах уже работают программы поддержки модернизации и строительства мощностей рыбохозяйственного комплекса. Например, в Калининградской области с 2013 г. выделяются субсидии на строительство и модернизацию судов для прибрежного промысла. С помощью этого инструмента уже модернизировано 12 судов, теперь планируется постройка малотоннажного флота различных типов, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР.

В Приморском крае программа поддержки рыбопромышленников предусматривает налоговую льготу при вводе в эксплуатацию нового объекта: первые пять лет действует нулевая ставка налога на имущество, а последующие пять лет – еще 0,5%.

Минпромторг совместно с Росрыболовством разрабатывает меры субсидирования строительства малотоннажных рыбопромысловых и ряда других типов судов для нужд рыбаков. ФАР предлагает компенсировать 25% капитальных затрат при строительстве судов малотоннажного флота за счет средств федерального бюджета. Петр Савчук призвал предприятия и регионы представить свои предложения по этому вопросу.

Еще одним действенным инструментом финансирования строительства рыболовецких судов является лизинг, отметили в Росрыболовстве. Специалисты ведомства и ведущих российских лизинговых компаний уже прорабатывают вопросы, связанные с совершенствованием нормативно-правовой базы, необходимой для использования этого инструмента рыбопромышленниками и верфями.

«С учетом уровня текущей нагрузки на отрасль, необходимо приложить все усилия для того, чтобы было больше финансовых и других инструментов поддержки. Это даст нашим рыбакам новые возможности при обновлении производственных мощностей», – подчеркнул замглавы ФАР.

Fishnews