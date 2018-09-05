05 сентября 2018 года

Учебные парусники спешат во Владивосток

Участники Дальневосточной регаты учебных парусников 4 сентября стартовали из акватории южнокорейского порта Йосу. Судам предстоит пройти около 600 морских миль (свыше 1111 км) до Владивостока, где их ждет второй этап гонки.

Мероприятия регаты начались в Йосу еще 27 августа. Старт первого этапа состязания парусников планировался на 1 сентября, но был отложен из-за разыгравшейся в Японском море непогоды, принесенной тайфуном «Джеби».

Маршрут гонки пройдет через Цусимский и Корейский проливы, а также Японское море. Как сообщили Fishnews организаторы «СКФ Дальневосточная регата учебных парусников 2018», общий старт прошел в акватории порта Йосу в период с 14 до 17 часов. Каждый класс судов начал гонку в свое назначенное время после специального сигнала.

«Флотилия покинула Йосу уже сегодня утром. Первыми на старт вышли из порта яхты в промежутке между 10:30 и 11:30, за ними последовал российский парусник «Надежда» в 12:00 часов, последним порт покинул парусник KRI Bima Suci в 13:00 часов по местному времени», - рассказал директор гонки от Sail Training International Майк Боулз.

Суда будут идти не останавливаясь на всем протяжении дистанции до Владивостока. По пути из порта в порт они соревнуются каждый в своем классе, также будет определен и победитель в абсолютном зачете.

Ожидается, что парусники прибудут во Владивосток не позднее 9 сентября. В российском порту участников ждет вторая зачетная гонка, а также обширная культурная программа и спортивные мероприятия.

Fishnews