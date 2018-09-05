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Камчатский краб

Судоверфи подсчитывают убытки от крабовых аукционов

Перспектива крабовых аукционов поставила под угрозу срыва российско-норвежский проект по локализации производства судовых фабрик для переработки краба и других видов водных биоресурсов.

В прошлом году на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге Кронштадтский морской завод, входящий в состав ОСК, представил проект по разработке и производству в России инновационных судовых фабрик по переработке морепродуктов. Партнером завода выступила норвежская компания PE Bjordal AS – один из мировых лидеров в этой сфере.

Первой продукцией совместного предприятия должны были стать судовые фабрики для переработки краба – за счет механизма инвестиционных квот, активно продвигаемого Росрыболовством, предполагалось строительство нескольких десятков краболовных судов на российских верфях. В частности, была достигнута договоренность с Выборгским судостроительным заводом, который собрал большой пакет заказов от рыбаков. Работы по производству оборудования частично планировалось выполнить на российской территории – в Кронштадте – и в течение пяти лет последовательно увеличивать долю локализации.

В реконструкцию производственных площадей для совместного предприятия Кронштадтский морской завод инвестировал порядка миллиона евро. Еще столько же планировалось вложить вместе с норвежской стороной в оснащение площадки новейшим технологическим оборудованием.

Однако меньше чем за год положение дел в отрасли резко изменилась, и обеспокоенные судостроители направили в Минпромторг обращение в связи с ситуацией вокруг крабовых квот и предложениями по изменению исторического принципа. По мнению генерального директора завода Анатолия Белоева, позиция Росрыболовства и ФАС, а также распоряжение правительства от 16 августа 2018 г. № 1697 «дают четкий сигнал о том, что распределение квот путем аукционов планируется ввести не только в отношении крабов, но и всех других водных биоресурсов».

Аукционная система не позволяет формировать долгосрочные программы развития для добывающих и перерабатывающих компаний, считают судостроители. Это означает, что большая часть инвестиционных программ будет свернута, в том числе расторгнуты заключенные контракты на строительство краболовных судов на российских верфях.

«Бизнес-план и финансовый план составлялся исходя из краболовов, – рассказал Fishnews руководитель проекта Bjordal RUS Андрей Маслов. – Естественно, когда в течение года идет эта война по крабовым квотам, говорить о перспективах или сроках начала работы сложно. Мы ищем варианты – может быть, пищевая, фармацевтическая промышленность, но если в принципе откажутся от производства краболовов, думаю, что СП не состоится».

В письме в Минпромторг отмечается, что уже приостановлены контракты на строительство 10 краболовных судов на Выборгском судостроительном заводе на сумму около 27 млрд рублей, планы по строительству краболовных судов для Дальнего Востока также пока остаются лишь на бумаге. «Очевидно, что это только первая реакция на идею введения квотных аукционов», – считают судостроители.

Для Кронштадтского морского завода это означает «потерю ключевых заказов на ближайшие несколько лет» и «необходимость пересмотра всей производственной и финансовой модели». В связи с этим руководство завода поддерживает позицию объединений рыбопромышленников, высказанную в конце августа в открытом письме главе ФАС Игорю Артемьеву, и просит Минпромторг сформировать позицию «по вопросу изменения системы распределения квот на добычу ВБР, с учетом интересов и планов развития судостроительной отрасли».

Fishnews
НазадМетки: ФАСдальний востоккрабправительстворосрыболовство
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