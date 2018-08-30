30 августа 2018 года

Рыбный бизнес ответил на предложения ФАС

Руководители рыбохозяйственных объединений выступили с открытым письмом к главе ФАС Игорю Артемьеву. В обращении подробно разбирается доклад антимонопольного ведомства о состоянии дел в рыбной отрасли.

В докладе «О состоянии конкуренции в РФ за 2017 г.» ФАС России раскритиковала ситуацию в рыбном хозяйстве страны и предложила вернуться к регулярным аукционам по продаже долей квот. Инициативы федеральной службы нашли отражение в дорожной карте, утвержденной правительством в августе. В план мероприятий, в частности, вошел пункт о перераспределении долей квот вылова краба.

В открытом письме к главе ведомства Игорю Артемьеву руководители рыбохозяйственных объединений опровергают утверждения из доклада, сообщает корреспондент Fishnews. Авторы обращения приводят данные о росте сальдированного финансового результата предприятий, отраслевой выручки, совокупных фискальных поступлений, снижении просроченной кредиторской задолженности. Главы объединений указывают на то, что рыбное хозяйство лидирует среди других отраслей промышленности, связанных с добычей и использованием сырьевых ресурсов, по темпам инвестиций в основной капитал, опережая топливно-энергетический комплекс. «Объем инвестиций в рыбной отрасли в 2016 году вырос по сравнению с 2008 годом в 3,5 раза. В сфере добычи ископаемых – в 1,9-2,5 раза», - говорится в письме.

«Данные, содержащиеся в официальных документах ФНС России и Росстата, полностью опровергают утверждения ФАС о снижающейся эффективности производства и отсутствии существенного роста финансовых результатов в рыбопромышленной отрасли», - отмечают авторы обращения.

Опровергают они и заявление ведомства о том, что аукционы приведут к снижению уровня концентрации крупных групп лиц на рынке и помогут сделать рыбопродукцию более дешевой для конечных потребителей.

«Постоянная перепродажа одного и того же биоресурса (права на его вылов) не может привести к снижению цен на готовую продукцию, поскольку ведет к неконтролируемому росту издержек рыбопромысловых компаний. А увеличение издержек производителя приводит к увеличению цен», - говорится в письме.

Сроки окупаемости инвестиций в отрасли, по данным представителей бизнес-сообщества, варьируются от 7 до 10 лет. «Бизнес не будет инвестировать в проекты окупаемостью в 7-10 лет, если каждые 3-5 лет нужно будет идти на аукцион и заново покупать основной производственный актив любой рыбопромышленной компании – квоты, причем по непрогнозируемой цене и без всяких гарантий. А о строительстве новых судов придется вообще забыть. Срок службы судна не менее 25 лет, а срок его окупаемости 10-15 лет. Предложения ФАС фактически исключают долгосрочные инвестиции в рыбопромышленной отрасли», - заявили руководители рыбохозяйственных объединений. Отмечены и риски для кредитования в отрасли.

Инициативы ФАС по реформированию рыбохозяйственного комплекса открывают путь к пересмотру всех имущественных правоотношений в стране, считают авторы обращения.

Они пригласили антимонопольную службу к открытой дискуссии с рыбопромышленным сообществом по затронутым в письме темам.

Обращение подписали председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Юрий Григорьев, исполнительный директор Ассоциации краболовов Севера Татьяна Соколова, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Магаданской ассоциации рыбопромышленников Михаил Котов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, исполнительный директор Ассоциации рыбопромышленников «Северо-Запад» Екатерина Иванова.

Текст открытого письма смотрите в рубрике «Официально» на сайте Fishnews.

