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Украинских рыбаков опять обвиняют в нелегальном промысле

Российские пограничники подтвердили факт задержания украинского судна «ЯОД-2105», причиной назван незаконный промысел в водах РФ. Тем временем сенатор Андрей Клишас пообещал принятие «всех необходимых мер» для возвращения рыбаков «Норда».

«Северо-западнее мыса Урет пограничным сторожевым кораблем «Аметист» Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержано украинское рыболовецкое судно «ЯОД-2105» (порт приписки Вилково, Украина), осуществлявшее незаконный промысел водных биологических ресурсов в российской исключительной экономической зоне без разрешительных документов», - цитирует ТАСС пресс-службу погрануправления.

Команда судна состояла из четырех человек - граждан Украины, жителей Одесской области. Как отметили в ведомстве, капитан и члены экипажа признались, что занимались поиском и разработкой мест добычи водных биоресурсов в ИЭЗ России. По информации пограничников, на шхуне имелись орудия промысла камбалы-калкана: ставные сети, приспособления для выборки сетей и последующей транспортировки улова. Судно сопроводили в Севастополь.

Как сообщает корреспондент Fishnews, задержание состоялось 27 августа, однако в СМИ информация о нем попала только 4 сентября, после публикации сообщения на «Фейсбук»-странице так называемого «Главного управления Национальной полиции в Автономной республике Крым и городе Севастополе». Украинские силовики объявили о возбуждении уголовного производства по факту «захвата» судна.

Напомним, что анонсированные ранее переговоры между омбудсменами двух стран об обмене членов экипажей российского сейнера «Норд» и украинского «ЯМК-0041» зашли в тупик из-за изменения позиции уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

Председатель Комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил о необходимости продолжить контакты по этому вопросу, в том числе по линии уполномоченных по правам человека в России и на Украине.

«Стороны процесса по возвращению российских моряков должны обеспечить соблюдение прав человека, в том числе права на свободу передвижения. Российскими властями будут предприняты все необходимые меры для возвращения наших моряков на Родину», — подчеркнул Андрей Клишас.

Fishnews
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