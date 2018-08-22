22 августа 2018 года

​Россия и Украина могут обменяться рыбаками

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова предложила обменять команду «Норда» на украинских рыбаков с судна «ЯМК-0041». А уголовное дело против капитана «Норда» Владимира Горбенко могут передать в суд Херсона уже в сентябре.

Татьяна Москалькова обратилась к коллеге, уполномоченному по правам человека на Украине Людмиле Денисовой, с просьбой ходатайствовать перед киевскими властями об освобождении экипажа сейнера «Норд». С российской стороны, по мнению омбудсмена, препятствий для обмена нет.



«Со стороны российской нет препятствий для пересечения границы украинскими гражданами с украинского судна, потому что они проходили свидетелями по уголовному делу о незаконной рыбной ловле», - передает слова Татьяны Москальковой РИА «Новости». Она считает, что рыбаки украинского судна «ЯМК-0041» «свою функцию выполнили».

Между тем уголовное дело против капитана «Норда» Владимира Горбенко может быть передано в суд уже в сентябре, сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя компании-судовладельца Анны Шевелевой. Украинские правоохранительные органы обвиняют капитана в нарушени порядка въезда-выезда «на временно оккупированную территорию Украины» и ведении незаконного промысла.

Как сообщает корреспондент Fishnews, российский сейнер «Норд» из Керчи с экипажем из 10 россиян был задержан в Азовском море 25 марта Госпогранслужбой Украины и отконвоирован в порт Бердянск. Рыбаков, вопреки их возражениям, объявили украинскими гражданами и удерживают на территории республики. Двоим удалось вернуться через Белоруссию, еще семерых (без капитана Владимира Горбенко) задержали при попытке покинуть Украину. В настоящее время, по словам Анны Шевелевой, капитан находится у родственников в Мелитополе, а семеро не выпущенных с Украины рыбаков – в посольстве РФ в Киеве.

Украинское судно «ЯМК-004»1 в мае задержали российские пограничники за незаконный промысел камбалы у берегов Крыма. На борту находилось пять членов экипажа. Против капитана Виктора Новицкого возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя, остальные проходят по делу как свидетели.

Напомним, ранее с предложением обмена рыбаками между двумя странами выступила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Fishnews